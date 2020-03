Borboly „óvna attól minden túlbuzgó politikust”, hogy Úzvölgyét saját céljaira használja fel

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke cáfolta Csomortányi „ Karlendítő” István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökének arra vonatkozó utalásait, miszerint nem tett volna le feljelentést az úzvölgyi konfliktus ügyében.



Csomortányi a keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy amíg az EMNP és a Magyar Polgári Párt (MPP) szinte egyszerre fordult a hatósághoz sírgyalázás, garázdaság, rongálás, testi sértés, valamint gyűlöletkeltés ügyében, addig az összesen öt feljelentés között, ami a Bákó megyei ügyészséghez érkezett, nem szerepel sem a csíkszentmártoni önkormányzat, sem pedig Borboly Csaba feljelentése.



Az EMNP-elnök azt is hozzátette, jó lenne, ha a megyei tanács elnökével egyeztetnék a stratégiájukat és elmondaná, hogy ő milyen feljelentéseket tett, mivel Csomortányi „elképzelhetetlennek” tartja, hogy Borboly ne mondott volna igazat akkor, amikor azt állította, „tucatnál is több panaszt és feljelentést tett”.



Borboly Csaba a Transindex megkeresésére elmondta, vannak olyan politikusok, akik valószínűleg a jelentéktelenségből úgy próbálnak láthatóvá válni, hogy keresik a magyar-magyar cirkusznak a lehetőségét.



„Önmagáért beszél az, ahogyan az MPP és az EMNP Úzvölgye tekintetében nyilatkozik. A múlt év folyamán végig nagyon kártékony volt a hozzáállásuk. Mi tesszük a dolgunkat, és továbbra is azt mondom, amit eddig is: hogyha Úzvölgye tekintetében valamilyen téma rossz irányba fordul, akkor fogok tájékoztatni. Egyelőre zajlanak a perek, zajlanak a kivizsgálások, és óvnék attól minden túlbuzgó politikus társat, hogy Úzvölgyét felhasználja a sajtó nyilvánossága előtt, amikor nincsenek alapos bizonyítékai, mert az mind árt az ügynek, ahogyan láthattuk ezt az elmúlt időszakban is” – nyilatkozta Borboly. Hozzátette, akit érdekel a téma, annak ajánlja a megyei tanács hivatalos weboldalán létrehozott Úzvölgyéről szóló aloldalt, ahol minden erről szóló információ megtalálható.



Mint arról beszámoltunk az Erdélyi Magyar Szövetséget alkotó pártok elnökei Csomortányi „Karlendítő” István EMNP-elnök és Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke bejelentették, hogy Soós Zoltán független polgármester-jelöltet támogatják, illetve azt is, hogy „kellemetlen” meglepetésként érte őket, hogy a Bákó megyei ügyészség lezárta a nyomozást a két párt közel egy időben tett feljelentése ügyében. Beszámolójuk alapján az ügyészség bűncselekmény hiányára hivatkozott.



Mint mondták, a hatóságok válaszukban etnikai alapú ügyként kezelték az úzvölgyi eseményeket, ennek ellenére egyetlen magyar tanút sem hallgattak ki. A testi sértés és garázdaság vádját pedig az ügyészség azzal utasította el, hogy senki nem tett ilyen tárgyú feljelentést, valamint nem tudtak beazonosítani áldozatokat. (hírszerk.)

