Hivatalból vizsgálatot indított a Nép Ügyvédje Sorina Pintea ügyében

Hivatalból vizsgálatot indított a Nép Ügyvédje Sorina Pintea volt egészségügyi miniszter ügyében - jelentette ki csütörtökön Renate Weber.



Az ombudsman az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, az eddig rendelkezésére álló adatok alapján úgy véli, hogy Pintea ügyében sérültek a betegjogok, végleges határozatot azonban csak azután hoznak, hogy a fővárosi rendőrség válaszol az ügyben feltett kérdéseikre.



"Az, hogy valakit vád alá helyeznek, megfosztanak szabadságától, előzetes letartóztatásba kerül, vagy elítélik és börtönbüntetést kell letöltenie, még nem jelenti azt, hogy elveszíti a méltósághoz való vagy egyéb jogát. (...) Az élethez való jogról nem is beszélve" - fogalmazott.



A Nép Ügyvédje azt mondta, többek között arra várnak választ a bukaresti rendőrségtől, adottak-e a körülmények a fogdában egy bizonyos betegség megkívánta ellátás biztosításához, hogy ez a betegség ne súlyosbodjon, ugyanakkor arra is kíváncsiak, hogy milyen módon és milyen eljárás szerint szállítják a fogvatartottakat kórházba, mikor viszik mentővel és mikor nem, milyen esetekben indokolt az illető megbilincselése és mikor nem.



A vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt előzetes letartóztatásban levő volt egészségügyi minisztert előbb hétfőn, majd kedden is bekísérték a rendőrségi fogdából a kórházba. Sorina Pintea egészségi állapotának rosszabbodására hivatkozva kérelmezte ezt. A médiában megjelent felvételek tanúsága szerint Pinteát megbilincselve kísérték be a kórházba.(agerpres)

