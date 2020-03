Év végére elkészül Marosvásárhely új uszodája

Év végéig el fog készülni Marosvásárhely új uszodája, számolt be a hírről a Marosvásárhelyi Rádió. A rádió szerint az építkezés a tervek szerint halad, és a klub képviselői abban reménykednek, hogy év végére teljes kapacitással üzemelhet majd a sportlétesítmény, amelyben egy olimpiai méretű és egy bemelegítő medence kap majd helyet.



A tervek szerint visszaépítik a görkorcsolya-pályát is miután a nehézgépek elvonultak az építőtelepről, továbbá a Muresul-Maros sportklub távlati terveiben egy újabb épületegyüttes is szerepel a fedett uszodának helyet adó területen, amely több kisebb sporttermet és az egyesület székhelyét is magába foglalná.



A teljes beruházás értéke 24 és fél millió lej. (Marosvásárhelyi Rádió/hírszerk.)



Nyitókép: Marosvásárhelyi Rádió

