Sajtótájékoztatót tartott a CSTIT három önkormányzati képviselőjelöltje

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT), illetve a három fiatal csíkszeredai önkormányzati képviselőjelölt, Dr. Trandafir-Orbán Timea fogorvos, Kovács-Szécsi Attila CSTIT elnök, illetve Horvát Tamás a Sapientia jégkorongklub elnöke sajtótájékoztatót tartott Csíkszeredában, a Petőfi kávéházban 2020. március 5-én, 13.45 órától, ,,Önkormányzati területeket fiataloknak!” címmel.



Kovács-Szécsi Attila, a CSTIT elnöke kifejtette: „Az elmúlt néhány hét folyamán a csíkszeredai lakosokkal találkozva megbizonyosodott, hogy Csíkszeredának szüksége van a fiatalokra. A szeredaiak elmondták, hogy fontosnak találják a fiatalok részvételét az önkormányzatban és minket ez a sok pozitív visszajelzés feltölt. Köszönjük ezúttal is a sok biztatást és lelkesítést. A mi szándékunk egyértelmű volt a kampány során: egy innovatív és fiatalos lendület révén, a személyeskedéseket kerülve, olyan témákat behozni a nyilvánosságba, amelyek fontosak a fiatalok szempontjából. Fontos kiemelni, hogy mi nem dolgoztunk senki ellen sem. Nem rivalizáltunk senkivel, mi a fiatalok véleményét és ötleteit képviseltük a kampány során és a következő két napban is ezt fogjuk tenni. Az ifjúság meggyőződése, hogy az idősebb, tapasztalt önkormányzati képviselők mellett a fiatalok dinamikája egy óriási pluszt hozhat Csíkszeredának, amely a közösség javára válhat. A fiatalok itthon tartása kulcsfontosságú kell legyen mindenki számára, erre ajánlunk mi egy konkrét megoldást: bárkik is alkotják majd Csíkszereda köveztkező vezetőségét, rendkivül fontos, hogy a fiatalok lakhatási problémájára megfelelő válaszokat adjanak. Mi javasolunk egy megfelelő megoldást, amely máshol már bevált: a 2003/15 sz. törvény alapján adjon az önkormányzat ingyenesen (bérleti szerződéssel vagy utólagos megvásárlási lehetőséggel) a fiataloknak közművesített területeket, amelyekre megépítehetik otthonukat!”



Dr. Orbán Timea: ,, Úgy érzem, fiatal fogorvosként tudnék segíteni az egészséges életmódra való nevelésben, hiszen ép testben ép lélek lakozik. Tudatosítani kell a fiatalokban azt, hogy a lehetőségekre itthon is rá tudnak találni. Fontos Csíkszeredában is a betegségek megelőzése, ezt a témát is kiemelten kezeljük.”



Horvát Tamás: ,,Itthon munkálkodom a székelyföldi jégkorongért már több éve. A munkámból kifolyólag folyamatos kapcsolatban vagyok az ifjúsággal, illetve a jeges sportokkal, és ennek köszönhetően olyan rálátást és tapasztalatokkal gazdagodtam, amelyet a csíkszeredai fiatalok érdekében szeretnék felhasználni. Úgy gondolom a mi generációnk is megérett arra, hogy beleszólása legyen a közügyekbe és készek vagyunk a saját jövőnk építésére. Hiszem azt, hogy az ifjúságnak a szülőföldön kell maradni vagy a szülőföldre kell visszatérni az álmaik megvalósításához, legyen szó sportról vagy akár a városnapi programok kiszinezéséről is akár.” (mti)

