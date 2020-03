Sorina Pintea melletti szimpátiatüntetést tartottak Nagybányán

A kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt előzetes letartóztatásban levő Sorina Pintea melletti szimpátiatüntetést tartottak csütörtök este a nagybányai igazságügyi palota épülete előtt. A megmozduláson több mint 200-an vettek részt.



A résztvevők között volt a Máramaros megyei kórház - amelynek az egykori egészségügyi miniszter menedzsere volt - több alkalmazottja, családtagok, Pintea barátai, ismerősei, illetve a kórház volt páciensei is.



Ott volt a megmozduláson Sorina Pintea férje,Ovidiu Goga is, aki azonban nem kívánt nyilatkozni az újságíróknak. Azt mondta, az üggyel kapcsolatos mondanivalóját megosztotta egy Facebook-bejegyzésben.



A csendes tüntetés résztvevői táblákat emeltek a magasba a volt egészségügyi minisztert támogató üzenetekkel.



A megmozdulás rendbontás nélkül zajlott.



A vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt előzetes letartóztatásban levő Sorina Pinteát előbb hétfőn, majd kedden is bekísérték a rendőrségi fogdából a kórházba. A volt egészségügyi miniszter egészségi állapotának rosszabbodására hivatkozva kérelmezte ezt. A médiában megjelent felvételek tanúsága szerint Pinteát megbilincselve vitték be a kórházba. (agerpres)



Nyitókép: Epoch Times Romania

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!