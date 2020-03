RMDSZ-rangsoroló: multifunkcionális sportcsarnokot és tanuszodát ígérnek Szatmárnémetiben

Csütörtökön rangsorolta a városi tanácsosi tisztségre jelentkezetteket az RMDSZ szatmárnémeti szervezete. Ugyanakkor a megyeszékhely polgármester-jelöltjéről is döntöttek, ez utóbbi azonban nem volt különösebben izgalmas, mivel Kereskényi Gábor polgármester volt egy egyetlen jelentkező, így idén is ő indulhat a szövetség színeiben a városvezetői tisztségért.



Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy fogalmazott, hogy 2016-ban sikerült „visszaszerezni” mind a szatmárnémeti polgármesteri, mind a Szatmár megyei tanácselnöki tisztséget, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy meg is tudják őrizni ezeket a pozíciókat az idei helyhatósági választásokkor.





Kereskényi Gábor beszámolt az elmúlt négy év eredményeiről, mint elmondta, nagy lemaradással vették át a stafétát, azonban az elmúlt négy év során „sikerült kimozdítaniuk a várost a holtpontról”. Kiemelte, hogy egyebek mellett megtelepedett két pláza, valamint McDonald's és KFC étkezde a városban, továbbá számos, EU-s finanszírozású pályázatot nyertek el, melyeket ezután fognak majd gyakorlatba ültetni. Az ígéretek között szerepelt egy multifunkcionális sportcsarnok és egy tanuszoda létesítése a város határában. Kereskényi arról is beszélt, hogy „visszaadják a lakosságnak”, azaz „parkerdővé alakítják” a Szatmárnémetitől mindössze néhány kilométerre fekvő Sárerdőt. (A Sárerdő egyébként Natura 2000-es természetvédelmi terület.)A tanácsosi tisztségekre 15-en jelentkeztek, akik sorrendje a voksolást követően a következőképpen alakult:A gyűlésen jelen volt, Debrecen polgármestere, aki a regionális, határon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve Orbán Viktor korábbi ígéretét, miszerint elhozzák az országhatárig az M3-as autópályát.A 23 fős Szatmárnémeti Városi Tanácsban jelenleg 10 taggal képviselteti magát az RMDSZ, akik közül kettőt a Német Demokrata Fórum (NDF), egyet pedig a Magyar Polgári Párt (MPP) nevesített. Aérdeklődésére, az NDF Szatmár megyei elnöke elmondta, bár még nem tárgyaltak erről, számít arra, hogy idén is közösen indulnak az RMDSZ-szel, azaz a fórum jelöltje(i) helyet kapnak a szövetség listáján.Szatmár megyei MPP-elnök azonban úgy nyilatkozott: „egyelőre még úgy van”, hogy az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt koalíciója, az Erdélyi Magyar Szövetség önállóan indul mind a megyei, mind a szatmárnémeti önkormányzati tisztségekért, és saját jelöltet állít mind a megyei tanácselnöki, mind a szatmárnémeti polgármesteri tisztségre.A Szatmár megyei RMDSZ már korábban rangsorolta jelöltjeit a megyei önkormányzatba, a lista a következőképpen alakult:. Mivel idén ismét nominálisan szavazunk a megye tanácselnökökre, erre a tisztségre vonatkozólag is szavaztak a jelölt személyéről. Az RMDSZ tanácselnök-jelöltje a voksolás értelmében Pataki Csaba lesz, aki jelenleg is betölti a megyei önkormányzati képviselő-testület elnöki pozícióját. (hírszerk.)