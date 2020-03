Sorina Pintea elutasította áthelyezését a mioveni-i börtönkórházba

A fővárosi rendőrség fogdájában előzetes letartóztatásban levő Sorina Pintea volt egészségügyi miniszternek felajánlották, hogy áthelyezik a mioveni-i börtönkórházba, azonban ő visszautasította ezt, így az illetékes hatóság úgy döntött, hogy folyamatos orvosi felügyeletet biztosít neki a fogdában, jelentette ki csütörtök este Marcel Vela ügyvivő belügyminiszter.



A Realitatea Plus csatornának telefonon nyilatkozó Vela hangsúlyozta, hogy a fogdát adminisztráló vezetőség eleget tett kötelességének.



Az ügyvivő miniszter ugyanakkor fontosnak tartotta tisztázni, hogy 'nem a belügyminisztérium szabja meg azt, hogy milyen körülmények tartják fofva a rendőrség fogdájában'.



Vela emlékeztetett, hogy 2018 februárjától érvényben van egy miniszteri rendelet, amely megszabja, hogy milyen esetekben nem kell megbilincselni a letartóztatott személyeket. Ezek a következők: terhes nő, 65 éven felüli személy, mozgássérült személy, 16 éven aluli kiskorú személy, olyan beteg személy, akit hordágyon vagy kerekesszékben visznek, illetve olyan személyek, akiknek a csuklója sérült; Sorina Pinteára pedig egyetlen eset sem vonatkozott, szögezte le Vela.



Hozzátette azonban, hogy 10 nap múlva aláír egy újabb miniszteri rendeletet, amely ki fogja egészíteni a korábbit, és amely kimondja, hogy a fogda orvosa dönti el, hogy milyen módon, körülmények között szállítsák a kórházba az egyes, különböző betegségekben szenvedő fogvatartott személyeket. A rendelettervezetet már közvitára bocsátották a tárca honlapján.



A vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt előzetes letartóztatásban levő Sorina Pinteát előbb hétfőn, majd kedden is bekísérték a rendőrségi fogdából a kórházba. A volt egészségügyi minisztert egészségi állapotának rosszabbodására hivatkozva kérelmezte ezt. A médiában megjelent felvételek tanúsága szerint Pinteát megbilincselve kísérték be a kórházba.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!