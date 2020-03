Sorina Pintea fia szerint a családjuk egyszerűen élt, mint bármely más középosztálybeli család Romániában

Sorina Pintea soha nem panaszkodott arra fiának, hogy pénzre lenne szüksége, mivel a család 'egyszerű életet élt', mint bármely más középosztálybeli család Romániában, mondta Ionuţ Pintea, a vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezett volt egészségügyi miniszter fia.



A bukaresti ítélőtábla pénteken tárgyalja a Sorina Pintea volt egészségügyi miniszter által a 30 napos előzetes letartóztatását elrendelő, február 28-án hozott ítélet ellen benyújtott fellebbezését, zárt ajtók mögött. Pinteát péntek reggel rendőrkocsival vitték a tárgyalásra a fővárosi rendőrség fogdájából, kezén azonban nem volt bilincs.



Ionuţ Pintea pénteken azért ment a bukaresti ítélőtábla elé, hogy anyjának erkölcsi támogatást nyújtson, a tárgyalóterembe azonban nem engedték be, mivel a per nem nyilvános.



'Itt akartam lenni ma (péntek - szerk. megj.) reggel, hogy édesanyámat támogassam, még ha nem láthatom, nem is lehetek mellette, mivel a tárgyalás nem nyilvános. Az egész család várja őt haza, főleg a kicsi húgom, és hiszünk az igazságos és korrekt igazságszolgáltatásban' - mondta Ionuţ Pintea.



Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Sorina Pintea soha nem panaszkodott neki, hogy pénzre lenne szüksége, mivel a család egyszerű életet élt, 'mint bármely más középosztálybeli család Romániában'.



Elmondta, hogy meglátogatta a fővárosi rendőrség fogdájában édesanyját, aki azt mondta neki, hogy jól bánnak vele, de a fogdában nem biztosítanak neki diétás étkezést, ez pedig problémát jelent számára, annál is inkább, mert csomagot csak havonta egyszer kaphat.



Sorina Pinteát, a nagybányai megyei sürgősségi kórház igazgatóját vesztegetés elfogadásával gyanúsítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA).(agerpres)

