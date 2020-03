Ötvenhárommillió facsemete elültetését ígéri idénre a környezetvédelmi miniszter

Országszerte összesen 53 millió facsemetét fognak elültetni az idén, 2500 helyen a nulláról kezdik az erdősítést, jelentette ki pénteken Costel Alexe környezetvédelmi, víz- és erdőügyi ügyvivő miniszter az Országméretű erdő elnevezésű országos erdősítési kampány Dâmboviţa megyei nyitóeseményén.



Idén 53 millió facsemetét küldenek szét, 13.000 területen erdősítenek az országban, ezek közül 2500 erdőt a nulláról kezdenek el ültetni. Többek között 7000 fiatal erdőbe ültetnek még csemetéket, erdősávokat telepítenek a Bukarest - Konstanca autópálya mentére, illetve Nagyvárad körgyűrűjének szegélyére, de a dăbuleni-i homokos területet is fásítják, mondta Alexe.



Az ügyvivő miniszter hangsúlyozta, hogy a most startoló kampány az utóbbi évtized legnagyobb erdősítési kampánya Romániában, és reméli, hogy az állami intézményekkel, a jóhiszemű állampolgárokkal közösen sikerül minél nagyobb területet erdősíteni, és bebizonyítani mindenkinek, hogy az illegális fakivágás ellen hozott törvényes intézkedéseken túl is tenni akarunk azért, hogy az elkövetkező generációk minél szebb, zöldebb és kiterjedtebb erdőknek örvendhessenek.



Az erdősítési kampány nyitóeseményén, amelyet a Dâmboviţa megyei Ulieşti településen tartottak, Klaus Johannis államelnök, Ludovic Orban ügyvivő kormányfő és Florin Cîţu kijelölt kormányfő is részt vett. (agerpres)

