Csoma Botond lesz az RMDSZ polgármester-jelöltje Kolozsváron

Az RMDSZ kolozsvári szervezete pénteken rangsorolta küldöttgyűlésén a városi tanácsosi tisztségre jelentkezett jelölteit, akik a 2020-as önkormányzati választások alkalmával fogják megmérettetni magukat. Arról is döntés született, hogy ki lesz az RMDSZ polgármester-jelöltje Emil Boc, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjével szemben.



A küldöttgyűlés egyhangúlag szavazta meg a jelölteket a kolozsvári RMDSZ-es tanácsosi lista befutónak számító első öt helyére pénteken, amelynek keretében a Transindex értesülései alapján az RMDSZ kolozsvári polgármester-jelöltjét is nevesítették, méghozzá Oláh Emese, a városi szervezet elnöke Csoma Botond RMDSZ-es paralmenti képviselőt és egyben a Kolozs megyei RMDSZ elnökét kérte fel a feladatra.



Csoma Botond parlamenti képviselő elmondta, látta, hogyan gyarapodik, fejlődik, az ország egyik legmagasabb életszínvonalú városává válik. Ez a hirtelen fejlődés azonban hátrányokkal is járt, ezért szerinte új koncepcióra van szükség a városvezetés részéről, az infrastruktúra fejlesztése ugyanis nem tart lépést a város fejlődésével.



„Olyan közpolitikákra van szükség, amelyek biztosítják, hogy Kolozsvár élhető, környezetbarát várossá váljon. Tízéves önkormányzati tapasztalattal tudom, mire van szüksége a városnak” – emelte ki Kolozsvár RMDSZ-es polgármester-jelöltje. Hozzátette, sok az olyan probléma, ami összeköti a kolozsváriakat, magyarokat és románokat egyaránt, azonban a magyaroknak vannak specifikus problémáink – kultúránk, identitásunk megőrzése, anyanyelvhasználat közterületeken is – amit a román közösségnek meg kell értenie.



A polgármester-jelölt mellett az RMDSZ tanácsos-jelöltjeit is rangsorolták



Emellett a jelöltek rangsora alapján az első helyen Oláh Emese, jogász, Kolozsvár jelenlegi alpolgármestere áll, aki újabb mandátumért indul.



A második Rácz Béla Gergely, közgazdász, egyetemi adjunktus a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán. 2016 óta RMDSZ tag, ugyanakkor a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke és a Gazdasági Tanácsadó Klub koordinátora.



A harmadik Rácz Levente Zsolt, vegyészmérnök, a Parapharm és a Pro Ignis vállalatok igazgatója. 2016 óta képviseli a magyar közösséget a kolozsvári városi tanácsban. Jelenleg az RMDSZ kolozsvári szervezetének alelnöke.



A negyedik Fugel Edina, közgazdász, az Antal Zsolt Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az RMDSZ-be 2010-ben lépett be és azóta tevékenykedik a szervezeten belül. A Megyei Képviselők Tanácsának tagja, valamint a Kolozsvári Nőszervezet egyik alapítója.



Utolsó helyen pedig Andacs Zsolt Levente indul, aki jelenleg az Országos Magyar Diákszövetség, valamint a HÖOK Külhoni Régió elnöke. A kolozsvári ifjúsági, civil élet egyik aktív tagja, KMDSZ, KMDT, majd a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórumban tevékenykedett. A kolozsvári fiatalok jelöltje 2013-tól RMDSZ tag.



Jelenleg a kolozsvári önkormányzatban 5 képviselő tevékenykedik. A 2020-as helyhatósági választásokra szintén öt személy jelentkezett a megmérettetésre, két eddigi tanácsos mellett, három új jelölt is versenyben száll.



Március 3-án lejárt az RMDSZ Kolozs megyei szervezeténél a jelentkezési határidő Kolozs megyei tanácsos-jelöltségi dossziék leadására. A kolozsvári önkormányzati képviselői listára öten, a megyei listára kilencen jelentkeztek. Az eddigi képviselőink mellett sikerült új embereket is megszólítaniuk, akik vállalták a megmérettetést és a munkát a következő négy évben. (hírszerk.)



