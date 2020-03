Utolsó napra különös fordulatokat vett Ráduly Róbert kampánya Csíkszeredában

Több hónapnyi kampány után március másodikán végre összeült a csíki RMDSZ két polgármesterjelöltje, hogy előválasztási vitán győzze meg a helyieket. A vita az Ólommadárban zajlott, de online is követhető volt, mi is írtunk róla.



Akkor elhangzott, hogy talán újabb két vita kerül majd megrendezésre a hét folyamán Korodi Attila és Ráduly Róbert Kálmán között, majd a továbbiakról csak Korodi közösségi médiában tett bejegyzéseiből értesülhettünk. Mégpedig arról, hogy Ráduly előbb azt mondta, hogy nem akar újabb vitát, majd a hét közepén, hogy mégis szeretne egyet péntek estére, amit Korodi el is fogadott, és javaslatot tett, hogy kit kérjenek fel a moderálásra.



Péntek délben viszont újabb bejegyzés jelent meg Korodi falán, amelyben ezt írta: "Amióta újra úgy gondolja, hogy vitázni akar, én is és az RMDSZ Csíki Területi Szervezete is folyamatosan keressük, de se kép se hang. Nem reagál. Pedig a csíki RMDSZ készen áll a szervezésre. Ehhez képest látom, hogy mások mögé bújva, a Facebookon hirdet valamiféle vitameghívást, amiről semmit nem lehet tudni". Ehhez hozzátette, hogy ő "ebben a kutyakomédiában nem vesz részt", és részéről lezártnak tekinti a vita kérdését.



A beszélgetés, amit Ráduly csapata a Facebookon csütörtökön belengetett péntek estére volt meghirdetve, Becze Zoltán sportújságíró moderálta volna a két polgármesterjelölt között. A történet tehát kívülről úgy néz ki, hogy Ráduly magánakció keretében szervezte volna meg a vitát, Korodi meg ebben részt venni nem volt hajlandó. Korodi stábjából a Transindexnek megerősítették, hogy a Facebook-poszt megjelenésén kívül nem is érkezett semmiféle meghívás a parlamenti képviselő irányába.



A történet viszont itt újabb fordulatot vett, hiszen Ráduly Róberték ennek ellenére mégis megszerveztek péntek estére egy beszélgetést, ahol részt vett Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke és Tánczos Barna Hargita megyei szenátor is, és a már említett Bencze Zoltán is. Bár a meghívottak nyíltan nem mondták ki, hogy Rádulyt támogatják, utalásokat bőven tettek rá. A dolgot még pikánsabbá teszi, hogy a közösségi médiában az eseménynél Korodi neve mellé egy vörös x-et tettek, azt sugallva ezzel, hogy nem akart megjelenni, holott meghívást sem kapott rá, illetve azt sem tudta, hogy Antal, Tánczos és Tamás is részt fognak venni ezen.



"Ráduly Róbert Kálmán azonban nem érezte elég erősnek magát ahhoz, hogy egyedül álljon a szeredaiak elé, máshonnan hozott magának méltatókat. Ma este nem csíkszeredai politikusokat vont be, hogy meggyőzze városunk polgárait, ne szavazzanak a változásra, ne szavazzanak a fejlődésre. Ötön kampányolnak ellenem" - írta Korodi a Facebookon ennek kapcsán.



Az előválasztás szombaton zajlik, a város különböző részein más-más időpontban adhatják le voksaikat a csíkszeredaiak, és dönthetik el, ki legyen az RMDSZ polgármesterjelöltje, illetve kik a tanácsos jelöltjei. (hírszerk)

