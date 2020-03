Hosszú sorok kígyóznak a szavazófülkék előtt Csíkszeredában

16:00 óráig több mint hatezren szavaztak Csíkszereda különböző szavazóhelyiségeiben az RMDSZ előválasztásán - értesült helyi forrásokból a Transindex.



A hír megírásának pillanatában még nagyon sokan állnak sorban, hogy az urnák elé járuljanak, mindezt a helyi lakcímmel rendelkezők 19:00 óráig tehetik meg. A szavazóknak arról kell dönteni, hogy a várost 16 éve vezető Ráduly Róbertet, vagy az őt kihívó Korodi Attila volt környezetvédelmi minisztert szeretnék az RMDSZ indulójának látni (és nagyon nagy valószínűséggel a város következő polgármesterének is).



A városban 34 370 szavazásra jogosult lakos van, így a délután négy órás hatezres szám elvileg magas részvételt jelez, igaz, a részvételt nincs mihez viszonytani, mert korábban még nem szerveztek előválasztást Csíkszeredában. A 2016-os önkormányzati választásokon összesen 11 883-an vettek részt.



Ráduly Róbert dél körül szavazott a Jégpálya negyedbeli hármas számú körzetben, elmondása szerint arra, hogy mindenki megtalálja a helyét a városban. Rövid üzenetében odaszúrt ellenfelének is, mondván, arra is szavazott, hogy ezentúl senki ne mondhassa székely emberekre, hogy "idegenek" Csíkszeredában. Ezzel Korodi kijelentésére utalt, amelyben azt nehezményezte, hogy péntek este megjelent több vezető RMDSZ-es politikus is, és részt vettek egy beszélgetésen Rádullyal, ahova Korodit nem hívták meg.



Korodi a reggeli órákban szavazott: "Az önálló, erős és fejlődő Csíkszeredára szavaztam, arra a városra, amely odafigyel, hogy a gazdasága erősödjön, több munkahely jöjjön létre, hogy az emberek biztonságérzete erősödjön. Arra a városra, amely a fiatalokat itthon tudja tartani, a lakásügyeikbe segíteni tud. Arra a városra, amely nyitott, befogadja az újat is. Arra a városra, amely nem megmondja az embereknek mi a jó, hanem megkérdezi őket, és képes arra, hogy mindenki tapasztalatát bekapcsolja a városért végzett munkába" - mondta. (hírszerk.)

