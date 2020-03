Már Bukarestben is van koronavírussal fertőzött személy

Szombat délután újabb koronavírussal (COVID-19) megfertőződött román állampolgárról számoltak be a hatóságok, ez már a tizenkettedik megerősített eset az országban.



Ez az első alkalom, hogy a fővárosban is kimutatták a fertőzést. A 49 éves bukaresti férfi február 27-én tért vissza Olaszországból – írja a Digi24.



A román sajtó szerint a férfi péntek este láz miatt jelentkezett a bukaresti Matei Balș intézetnél, de a tünetek nem utaltak a vírus jelenlétére. Mivel Olaszországból tért vissza, mintát vettek tőle, és így igazolódott be a koronavírus jelenléte.



A férfi elmondása szerint amióta visszatért az országba, nem mozdult ki otthonról. (digi24, hírszerk.)





