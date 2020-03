Korodi Attila nyerte a csíkszeredai előválasztást!

Nagyon vezet Korodi Attila a csíkszeredai RMDSZ-es előválasztáson, ahol az fog kiderülni, hogy ő, vagy a város tizenhat éve regnáló polgármestere, Ráduly Róbert indul majd az RMDSZ színeiben az idei önkormányzati választáson.



A Transindex bírtokába jutott adatok alapján öt szavazókörzet és a szavazatok 36,73 százalékos összesítése után Korodi Attila a szavazatok 72,13 százalékát birtokolja.



Az öt körzet mindegyikében nyert Korodi: Hargitafürdőn 58-41, a Liviu Rebreanu Iskolánál 737 -178, Csíksomlyón 612 -119, Csíkzsögödön 273 - 147, a Szakszervezetek Művelődési házánál 952 - 391 volt a szavazatok száma a volt környezetvédelmi miniszter javára.



Az előválasztáson összesen 8558 voksot adtak le a lehetséges 37 370-ből, tehát a választókorú lakosság 22,9 százaléka járult szombaton az urnák elé. Ugyanakkor még öt körzetben tart a számlálás, ezek adják majd a szavazatok kétharmadát, úgyhogy a hír megírásának pillanatában Ráduly Róbertnek még van esélye fordítani.



Frissítés 1: Újabb két szavazókörzetből érkeztek be eredmények: a voksok megszámlálása után továbbra is jelentős Korodi Attila előnye: ő 3123, Ráduly 1265 szavazatot kapott eddig. Még három szavazókörzetből várhatóak eredmények, de ez az összes voks majdnem felét is jelenti.



A szavazatszámlálás még javában tartott, amikor Ráduly Róbert a Hajrá Szereda Facebook-oldalon elismerte vereségét:







Frissítés 2: Időközben a taplocai körzetben és a József Attila Általános Iskolánál is kijöttek az eredmények. Az előbbiben 343-163, utóbbiban 1050-342 arányban győzött Korodi Attila. A Székely Károly Szakközépiskolában is végeztek: 493-215 lett az eredmény az exminiszternek. A Szakszervezetek Művelődési Házában is már korábban végezte itt is nagyon nagy, 952-391 arányban győzött Korodi.



Hírünk új adatokkal fog frissülni.



