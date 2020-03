» Betiltják az 1000 fősnél nagyobb tömegrendezvényeket Romániában a koronavírus miatt

Vasárnaptól betiltanak Romániában minden olyan eseményt, rendezvényt, tevékenységet, amelyen 1000-nél több résztvevőre számítanak - jelentette be vasárnap délelőtt Raed Arafat, a belügyminisztérium sürgősségi esetekkel foglalkozó részlegének államtitkára. A rendelkezés a kül- és beltéri rendezvényekre egyaránt vonatkozik, legyenek akár magántulajdonban vagy közterületen.



Az 1000 személynél kevesebbet érintő rendezvények esetében a döntést helyileg kell meghozni, minden esetben külön-külön mérlegelve a megfertőződés kockázatait. A korlátozások március 31-ig vannak érvényben, így valószínűleg a legtöbb március 15-i megemlékezést is érinti. Magyarországon egyébként már szombaton bejelentették, hogy nem szerveznek állami ünnepséget március 15-én. A március 8-tól érvényben lévő tiltás például a sportrendezvényeket is érinti, labdarúgó-mérkőzést csak nézők nélkül lehet megszervezni.



A hatóságok döntése szerint azokban az iskolákban, ahol koronavírussal (Covid-19) fertőzött személyt regisztráltak, két hétre felfüggesztik az oktatást. Ugyanakkor az orvostan hallgatók kórházi gyakorlatát is felfüggesztik március 31-ig, amikor majd újra értékelik a helyzetet, és döntenek a korlátozások esetleges meghosszabbításáról. A kórházakban látogatási tilalmat rendelnek el.



Raed Arafet elmondása szerint az új intézkedések megelőző jellegűek, hogy megakadályozzák a vírus terjedését.



"Tudjuk és elnézését kérünk az intézkedés miatt, ami valószínűleg némi elégedetlenséget vagy kellemetlenséget okoz, de úgy gondoljuk, hogy ebben a pillanatban ezek a megelőzéséhez szükséges intézkedések, és reméljük, hogy megérti minden érintett fél" - mondta az államtitkár.



Raed Arafat hangsúlyozta, az egészséges embereket nem tesztelik koronavírusra, és arról, hogy valaki nem fertőzött, nem adnak igazolást az egészségügyi intézmények. (digi24)





