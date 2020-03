Koronavírus: az ezer főnél kisebb rendezvényeket is engedélyeztetni kell

Számos rendezvény fog elmaradni az elkövetkező időszakban, mivel vasárnaptól betiltottak minden olyan bel- és kültéri, magán- vagy közterületi eseményt, rendezvényt, tevékenységet, amelyen 1000-nél több résztvevőre számítanak.



Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára azt is közölte, hogy az ezer főnél kevesebb személyt érintő rendezvényekre vonatkozóan a helyi hatóságoknak kell majd döntést hozniuk, de minden esetben a megyei közegészségügyi igazgatóságnak (DSP) is engedélyeznie kell azokat.



Jelen korlátozások március végéig vannak érvényben, ugyanakkor a későbbiekben dönthetnek arról is, hogy meghosszabbítják azokat. A korlátozások érintik a Székely Szabadság Napjára és a magyar nemzeti ünnepre tervezett eseményeket is, amelyek közül már többet le is lemondtak a szervezők.



Raed Arafat azt közölte, hogy az 1000 főnél kisebb rendezvényeknél a helyi hatóságoknak figyelembe kell venniük az esemény típusát, a résztvevők számát, a célközönség életkorát, és azt is, hogy a fellépők honnan, melyik országból érkeznek és mivel, de minden esetben szigorúan szükséges a megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) engedélye mielőtt engedélyeznék a rendezvény megvalósulását.



Az államtitkár szerint ezek csak megelőző óvintézkedések, és nincs ok a pánikra. (G4Media.ro/hírszerk.)





