Hibrid borítású focipálya, Kós és Makovecz stílusát idéző homlokzat - ilyen lesz az új Sepsi OSK stadion

A Sepsi OSK focicsapat épülő, új otthonának látványterveit hétfőn mutatta be a sepsiszentgyörgyi klub tulajdonosa, Diószegi László és Kertész Dávid alelnök.



Az építkezési munkálatokat tavaly áprilisban kezdték el és várhatóan idén ősz végére készül el az új 8400 férőhelyes, UEFA 4-es besorolású stadion.







A bemutatott látványtervek végleges terve szerint a stadion homlokzata Makovecz Imre és Kós Károly stílusát idézi. Koncepcióját egy magyarországi tervező készítette, majd egy helyi szakember újratervezte a létesítmény homlokzatát, építését pedig egy sepsiszentgyörgyi cégre bízták.



Az új focistadion mellett 509 parkolóhelyet alakítanak ki kisautóknak és 22 parkolóhely áll az autóbuszok rendelkezésére - közölte Kertész Dávid.



Arról is beszámoltak a sajtótájékoztatón, hogy a focipályán hibrid borítást használnak, ami azt jelenti, hogy a szintetikus füvet beszövi a természetes fű. Automatikus öntöző berendezés és pályafűtés is biztosítva lesz, az éjszakai világítást a Philips cég biztosítja.



Az alelnök beszámolója szerint köszönhetően a lelátó minden ülőhelyéről kiváló rálátást biztosít a pályára, az épületet előre bekábelezik így a tévéközvetítések minden kameraállásához biztosítanak csatlakozási lehetőséget, illetve a létesítmény műszakilag fel lesz készülve arra is, hogy bevezetik a videobíró (VAR) rendszert.



Emellett helyet kapnak a kétemeletes stadion tribünjei alatt a focicsapatok öltözői és bemelegítő termei is, a Sepsi OSK fanshopja, illetve egy 65 férőhelyes sportpub is.



A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a VIP meghívottak számára kialakított „skybox-okat” az első emeleten alakítják ki, a második emeleten pedig a tévé és rádió közvetítésekre alkalmas terem kap helyet . (Sláger Rádió/hírszerk.)





Nyitókép: Sepsi OSK Facebook-oldala

