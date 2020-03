Theodora Benedek is kipróbálná magát Marosvásárhely polgármestereként

Indulni fog a marosvásárhelyi polgármester-választáson Theodora Benedek, aki a nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben jelölteti magát. Benedek jelölését a pártja vezetősége a hétfői gyűlésen hagyta jóvá, ahol a megyeszékhelyek, nagyobb városok polgármesteri és a megyék tanácsainak élére pályázó jelöltjeinek névsoráról szavaztak Bukarestben. Ami még érdekes lehet ebből a szempontból az az, hogy a megyei tanács elnöki tisztségéért Cristian Chirtes száll harcba.







A marosvásárhelyi Maros Megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai Klinikájának vezetőjéről már korábbiakban is sejteni lehetett, hogy jelöltetni fogja magát.



Elsőként egyébként Soós Zoltán jelentette be, hogy ismételten harcba szállna a polgármesteri székért, de a magyarellenes megnyilvánulásairól hírhedt Marius Pașcan is jelezte, hogy megméretteti magát. Dorin Floreáról egyelőre nem lehet tudni, hogy ismét ringbe száll-e a tisztségért.



Benedek a Facebook-oldalán köszönte meg a párttársainak a támogatást és kijelentette, hogy készen áll a változásra, valamint arra, hogy Románia kormányával összedolgozva (itt a PNL vezette kormányokra gondolhatott szerk.megj.) megvalósítsa azokat a nagy projekteket, amelyek megvalósításra várnak a városban, külön megemlítette a marosvásárhelyi körgyűrű befejezését. (G4media/hírszerk.)



