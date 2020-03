Hivatalos: szerdától március 22-ig bezárják az iskolákat és az óvodákat!

Update 2.: Hivatalos: szerdától március 22-ig bezárják az iskolákat és óvodákat, az esetleges hosszabbításról ezt követően, a fejlemények függvényében döntenek. A bejelentést Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök tette egy sajtótájékoztatón, leszögezve, hogy csak prevenciós intézkedésről van szó. (Közben kiderült, hogy újabb két koronavírusos esetet találtak Romániában, így 17-re emelkedett a számuk.)



További bejelentett intézkedések:



- március 10. és 31. között minden közúti személyszállítást beszüntetnek Olaszország és Románia között. Az intézkedés a menetrend szerinti, az alkalmi és a különleges járatokra egyaránt érvényes

- az Olaszországon áthaladó járatok utasai esetében karantén-kötelezettség lép érvénybe

- az Olaszországból vonattal érkezőket üzenetekben értesítik a kötelező karanténról

- a tanulócsere programokat beszüntetik március végéig

- kötelező a közszállítási járművek fertőtlenítése

- minden köz- és magánintézmény köteles fertőtlenítési lehetőséget biztosítani a mosdókban: szappannal és fertőtlenítőszerrel

- a munkáltatóknak, amennyiben lehetséges, engedélyezniük kell az otthoni munka lehetőségét

- felfüggesztik a kórházakban az iskolai gyakornokok tevékenységét



Update 3.: Fontos, hogy az iskolába nem járó gyerekek igyekezzenek otthon maradni (!), tanulni, olvasni, filmet nézni és szűk baráti körben társasjátékozni...és így tovább - írja Facebookján a bejelntés kapcsán Vass Levente orvos, képviselő.







A Digi24.ro az Országos Katasztrófavédelmi Bizottságon belüli forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a koronavírus-járvány miatt szerdától, március 11-től országszerte egy hétig bezárják az iskolákat. Ezt követően a körülmények függvényében döntenek arról, hogy mi legyen a továbbiakban - írtuk korábban.



A döntést hivatalosan állítólag egy sajtótájékoztató keretében jelentik majd be hamarosan.



A portál szerint Raed Arafat belügyi államtitkár, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője korábban azt javasolta, hogy az összes iskolát zárják be 2020. március 10-től 2020 április 21-ig.



A Hotnwes.ro úgy tudja, az egyhetes bezárás egyelőre csak javaslat, de azt is írják, hogy mind Victor Costache ügyvivő egészségügyi miniszter, mind Raed Arafat a bezárás felé hajlik, ugyanakkor a döntéssel Ludovic Orbannak is egyet kellene értenie.



Update 1.: A G4media.ro is azt írja saját, hivatalos forrásokra hivatkozva, hogy egyhetes bezárás következik.



