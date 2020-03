Információkat közölt a Stratégiai Kommunikációs Csoport a legutóbbi két koronavírus-fertőzöttről

Állítása szerint nem utazott a koronavírus által érintett térségekben az a bukaresti férfi, akinél hétfőn kimutatták a COVID-19 vírust.



A férfit március 5-én utalták be a fővárosi Dimitrie Gerota sürgősségi kórházba a koronavírusétól teljesen eltérő tünetekkel. Néhány nappal később a tüdőt érintő tünetek jelentek meg nála, ezért döntöttek úgy az orvosok, hogy letesztelik koronavírusra, és az eredmény pozitív lett. A férfi a belügyminisztérium tartalékállományba helyezett tisztje, 60 éves, és jelenleg stabil az állapota - tájékoztatott a Stratégiai Kommunikációs Csoport, hangsúlyozva, hogy a férfi azt állítja, nem járt az utóbbi időben a koronavírus által leginkább érintett térségekben.



Tekintettel arra, hogy a férfi kórházban volt, járványtani vizsgálatot rendeltek el az intézményen belüli kontaktok felkutatása érdekében. Emellett korlátozzák a kórházba való belépést, majd a járványtani vizsgálat eredménye alapján tesztelik mindazokat, akik az intézményen belül kapcsolatba léptek a 60 éves férfivel. Azokat, akik a kórházon kívül érintkeztek vele az elmúlt napokban, házi karanténba helyezik és orvosi megfigyelés alatt tartják. A férfit átszállították a bukaresti Matei Balş járványtani intézetbe.



Koronavírussal diagnosztizáltak hétfőn egy 73 éves, Buzău megyei nőt is. Ő az olaszországi Riminiből tért haza március 2-án.



Buzău megyében kedden már be is zártak egy iskolát, mivel a diákok közül egy az elmúlt napokban kapcsolatba lépett a 73 éves nővel. Az iskola ideiglenes bezárása mintegy 1000 diákot érint.



A minisztérium döntésének értelmében szerdától egészen március 22-ig az egész országban felfüggesztik az oktatást. (agerpres)

