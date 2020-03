Hivatalos: felfüggesztik az oktatást a BBTE-n is

Frissítés: Március 11. és 22. között felfüggesztik az oktatást a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. A karok a későbbiekben maguk döntenek majd a pótlásokról.



----------------------------------------



A Babeş-Bolyai Tudományegyetem vezetősége fontolgatja az oktatás ideiglenes felfüggesztését a koronavírus-járvány miatt, közölte forrásokra hivatkozva az Adevărul lap. A forrás szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ez be is fog következni.



Arról egyelőre nincsenek információk, hogy meddig tervezik felfüggeszteni az oktatást az egyetemen.



A Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemen vezetősége is jelezte hétfőn, hogy március 10. és 14. között nem tartanak órákat.



Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy szerdától március 22-ig bezárják az iskolákat és óvodákat, az esetleges hosszabbításról ezt követően, a fejlemények függvényében döntenek. Az ügyvivő miniszterelnök azt is leszögezte, hogy csak prevenciós intézkedésről van szó. (adevărul/hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!