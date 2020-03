Hajtásit, forgalmit és útlevelet is online lehetne csak igényelni

Bogdan Despescu belügyminisztériumi államtitkár kedden bejelentette, hogy az sorok elkerülése érdekében és a koronavírus-fertőzés megelőzése céljából a hajtási jogosítványokat és a forgalmi engedélyeket is csak online lehet majd igényelni. Ugyanakkor azt is közölte, hogy a minisztérium ugyanazt azt intézkedést vezetné be az útlevelek esetében is. (g4media)

