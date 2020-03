Ezután mindenki a felekezete szerint kaphat szabadnapot húsvétkor és pünkösdkor

Az RMDSZ kezdeményezésére ezután keresztény egyházi ünnepekkor a különböző vallási felekezetekhez tartozó személyek akkor kapnak szabadnapot, amikor saját felekezeti ünnepük van. A képviselőház döntőházként megszavazta a törvénykezdeményezést.



„Az elmúlt években folyamatosan érkeztek jelzések, hogy a munkaadók, sőt maga az állami intézményrendszer is előszeretettel a többségi vallás ünnepét, például az ortodox húsvétot adják ki az alkalmazottaiknak szabadnapnak, noha legtöbbször az nem esik egybe a katolikus vagy protestáns vallási ünnepekkel”− mondta el Szabó Ödön a törvénytervezet egyik kidolgozója.



Az RMDSZ parlamenti csoportja által kezdeményezett, és kedden elfogadtatott törvénytervezet erre a problémára ad megoldást és a Hivatalos Közlönyben való kihirdetés után, immár mindenki akkor ünnepelhet, kaphat szabadnapot, amikor a saját vallása szerinti ünnepe van.



A módosítás arra is kitér, hogy amennyiben a munkáltató mindkét keresztény ünnepet megadja az alkalmazottainak, akkor az egyiket kötelező bepótolni, hisz csak egy húsvéti vagy, pünkösdi szabadnap jár a munkatörvénykönyv szerint.



Az elfogadott kezdeményezés kitér a diákokra is, mert korábban, például a többségi iskolákban volt rá eset, hogy igazolatlan hiányzónak írták be azokat a diákokat, akik saját vallási ünnepeiken nem mentek órákra. A törvény előírja, hogy a tanév szerkezetét, iskolalátogatást az ő jogaikhoz is kell igazítsa a minisztérium.



A tervezet kezdeményezője Szabó Ödön és Silviu Vexler képviselők, valamint az RMDSZ munkaügyi szakpolitikusa Csép Éva Andrea. (közlemény/hírszerk.)



Nyitókép: RMDSZ.ro

