Ludovic Orban on-line oktatást kér a kényszervakáció idején

Ludovic Orban ügyvivő kormányfő felkérte Monica Anisie tanügyminisztert, hogy a kényszervakáció idején biztosítsanak az iskolákban on-line tanítást, legalább a fontos tantárgyak esetében.



'Forduljon a digitalizálási hatósághoz, keressen külföldi beszállítókat, számomra az a fontos, hogy a kényszervakáció idején tarthassunk on-line órákat, legalább a nagyon fontos tantárgyakból' - mondta Orban a kormányülésen az oktatási miniszternek.



Anisie azt válaszolta, hogy már kiküldött egy átiratot az oktatási intézményeknek ebben az ügyben. Azt is mondta, hogy a Román Televízióval is beszélt, amely le fogja filmezni a tanórákat.



'Meg akarja emelni a TVR nézettségi szintjét? A gyerekek az internetet nézik' - válaszolta erre Orban.



Anisie erre azt mondta, hogy ez csak az egyik variáns.



'Megkérem, hogy az ülés után elemezzék a digitalizálási hatósággal az összes létező variánst és a lehető leghamarabb ültessék gyakorlatba a megfelelőt' - kérte Orban a tanügyminisztert.(agerpres)



