Újabb szigorításokat vezetnek be: betiltanak minden 100 fő fölötti eseményt

A koronavírus terjedésének fékezését célzó újabb szigorító intézkedéseket jelentett be szerdán Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár az országos vészhelyzeti főigazgatóság vezetője és Nelu Tătaru, az egészségügyi minisztérium államtitkára.



Arafat rámutatott, az állami intézményeket arra fogják kötelezni, hogy a tömegközlekedési eszközök túlzsúfolódásának elkerülése érdekében szabjanak meg három időpontot alkalmazottaik számára a munka elkezdésére, illetve befejezésére.



Ugyanezt javasolják a hatóságok a 100-nál több személyt foglalkoztató magáncégeknek is.



A szigorító intézkedések érintenek minden kulturális, művészeti és sport rendezvényt is, illetve a vallási eseményeket is, amennyiben azokat zárt térben, több mint 100 ember részvételével tartanák meg. Azt javasolják, hogyha van rá lehetőség, akkor az egyházi szertartásokat inkább a szabadban tartsák meg.



„Ez azt jelenti, hogy a színházakban, mozitermekben vagy más, szintén zárt térben zajló események 100 fő alatti részvétellel rendben vannak, 100 személy fölött azonban nem. Azok a tevékenységek, amelyek megtarthatók a szabadban is - mint például bizonyos vallási tevékenységek, amelyek során nem kell mindenkinek bemennie a templomba - szintén kivitelezhetők” - fogalmazott Arafat.



A szigorítások március 12-étől március 31-éig érvényesek, és szükség esetén meghosszabbíthatóak - fogalmazott Arafat a belügyminisztérium székhelyén tartott sajtótájékoztatón.



Felfüggesztik a koronavírusos megbetegedések kezeléséhez szükséges gyógyszerek exportját



Raed Arafat közölte, hogy hat hónapra felfüggesztik a koronavírusos megbetegedések kezeléséhez szükséges gyógyszerek és egészségügyi eszközök exportját is.



Az országos vészhelyzeti főigazgatóság vezetője szerint a rendelet hatálya alá eső készítmények és segédeszközök jegyzékét az egészségügyi minisztérium állítja majd össze.



Az egyetemek függesszék fel a hagyományos kurzusokat március 31-éig



Az országos vészhelyzeti főigazgatóság vezetője arra szólította fel szerdán az egyetemek vezetőségét, hogy függesszék fel a hagyományos kurzusokat március 31-éig.



'A bentlakások ügye is felvetődött, de ebben az esetben az egyetemekre bízzuk, hogy megoldásokat találjanak. Esetleg csökkentsék az ott levő diákok számát: aki dolgozik, maradjon, aki nem, az menjen haza' - szögezte le a belügyminisztérium székhelyén tartott sajtótájákoztatón.



A belügyi államtitkár azonban rámutatott, mindenképpen javasolt a távoktatási módszerek, például on-line kurzusok használata ebben az időszakban.



A határrendészet figyel



A határrendészet figyelemmel követi az útmegszakítással Romániába érkező légi járatokat, az utasok nem tudják eltitkolni a hatóságoktól, hogy melyik országból indultak - közölte szerdán az országos vészhelyzeti főigazgatóság vezetője.



Raed Arafat szerint volt már példa arra, hogy megkísérelték megtéveszteni a hatóságokat.



A belügyminisztériumi államtitkár szerint jelenleg 752 személy van intézményes karanténban az országban, közülük 429-en Magyarországon, 23-an Szerbián, 70-en Bulgárián, 94-en Ukrajnán keresztül érkeztek Romániába.



"Hangsúlyozni szeretném, hogy a határrendészet figyelemmel követ valamennyi útmegszakításos járatot, így a Romániába érkezők nem tudják eltitkolni, honnan indultak el" - hívta fel a figyelmet Arafat, példaként említve, hogy voltak, akik Olaszországból indulva Ukrajna érintésével Giurgiun keresztül léptek be az országba, és közben többször is átszálltak, hogy eltitkolják, honnan jönnek. "A felelősségérzetükre apellálunk, mert saját szüleiket, nagyszüleiket sodorják veszélybe" - tette hozzá.



Az államtitkár ugyanakkor felszólította a külföldről érkezőket, hogy működjenek együtt a hatóságokkal a vírus terjedésének fékezése érdekében. (hírszerk./Agerpres)



