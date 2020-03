Az elmúlt 24 órában 54 ezren érkeztek Romániába, de ennél többen mentek ki

Az elmúlt 24 órában összesen 110 ezer személy lépte át a román határt valamelyik határállomáson, ebből 57.600 személy valamilyen tömegközlekedési eszközön érkezett vagy távozott. Az országba 54 ezer személy jött be, míg 56 ezer személy távozott Romániából.



A tavalyi év ugyanezen napján 163.600 személy használta a romániai határátkelőket, így a keddi adatok 35 százalékos esést mutatnak a tavalyihoz képest.



A határőrség felhívja a figyelmet, hogy a határátkelőknél komoly ellenőrzésekre kell számítani.



Mi is beszámoltunk róla, hogy az elmúlt 24 órában több hazaérkező román állampolgár is ellenszegült a román határrendészeknek, és követelték, hogy engedjék őket folytatni az útjukat. A határrendészeknek a rendőrség és csendőrség segítségét kellett kérniük a helyzet lecsillapítására. (G4Media/hírszerk.)



Nyitókép: Ora de Tulcea

