Ezekkel az intézkedésekkel előzné meg a koronavírus elterjedését Kolozsvár

Szerdán, március 11-én sajtótájékoztatót tartott Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, amelyen bejelentette azokat a korlátozásokat és intézkedéseket, melyeket a városháza a koronavírus megfékezése érdekében tett.



Bevezetőként a polgármester elmondta, hogy szeretné a diákokat és egyetemistákat figyelmeztetni arra, hogy ne vakációként fogják fel az oktatási tevékenységek felfüggesztését, hanem cselekedjenek felelősen, és például ne bevásárlóközpontokban, vagy mozikban üssék el az időt.



A bejelentett döntések értelmében március 13-tól felfüggesztik a bölcsődék működését Kolozsváron március 22-ig, lehetséges meghosszabbítással, ugyanakkor ebben a peridusban az önkormányzat fertőtlenítést végez a bölcsődék épületeiben.



Boc már tegnap bejelentette, hogy felfüggesztik a bolhapiacok működését is. Így aki például szombat reggel az Ószerre menne, vagy a vasárnapi, Expo Transylvania melletti ócskapiacra, az ne tegye. Mindezen intézkedések március 31-ig vannak érvényben. A Kolozsvári Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) ebben az időszakban fertőtlenítési akciót szervez, ők fogják az Ószer területét is fertőtleníteni.



Boc elmondta még, hogy helyi szinten is bevezetik az országos korlátozásokat, azaz: az ezer fő alatti, nyílt téren megrendezett eseményeket engedélyeztetni kell a közegészségügyi hatóságokkal, és a városvezetéssel is. Ha kétszáz embernél kevesebbnek szervez valaki nyílt területen eseményt, úgy nem kell az egészségügyi hatóság engedélye hozzá. Zárt területen viszont tilos olyan eseményeket szervezni, amelyeken a részvétel meghaladja a száz főt. Mindez ugyancsak március 31-ig érvényes.



Március 13-tól 31-ig minden játszóteret és köztéri fitneszeszközt naponta fertőtlenítenek. Nagyon fontos döntés az is, hogy a polgármesteri hivatal szociális alosztálya be fogja azonosítani a városnak azon lakóit, akik fokozott kitettséggel bírnak: így a kis jövedelmű nyugdíjasokat, a betegségben szenvedőket, ők a szociális osztályhoz fordulatnak segítségért: élelmiszercsomagért, higiéniai eszközökért és más ügyekben is. Március 13-tól felfüggesztik az úgynevezett "nyugdíjasklubok" tevékenységét is. Boc arra kéri a nyugdíjasokat, hogy maradjanak otthon, amennyiben tehetik.



Naponta fertőtleníteni fogják tovább a helyi közszállítási vállalat összes járművét is, a polgármester alapos tisztítást ígér minden járművön. Ugyanakkor napi kétszer fogják fertőtleníteni a jegyautomaták érintő-képernyőjét is. Ugyanakkor a város kötelezi a taxivállalatok, hogy a sofőrök minden utas után fertőtlenítsék az utas által használt kilincseket.



Emil Boc arra biztatja a kolozsváriakat, hogy amennyiben tudják, szorítsák vissza a készpénz-használatot, és válasszák az online fizetési lehetőséget. Ugyanakkor azt is kéri, hogy akiknek a hivatalban ügyes-bajos dolgai vannak, azok próbálják meg a digitális ügyintézést előnyben részesíteni, hiszen Kolozsváron 160 különböző ügyet online is el lehet intézni a polgármesteri hivatal honlapján.



"Ez egy kritikus pillanat, és személyes meg kollektív felelősséget feltételez a lakóktól. Romániában ugyan nincs még elhalálozás a koronavírus miatt, és Kolozsváron nem történt még megbetegedés sem, ugyanakkor a mostani prevenciós intézkedések segíteni fognak, hogy elkerüljük a lehetséges súlyosabb körülményeket. Nem szeretnénk odajutni, hogy az orvosok kelljen elöntsék, kinek jut lélegeztetőgép és kinek nem" - mondta a polgármester. (hírszerk)

