Székelyföldön is megjelent a koronavírus

Egy 53 éves, Kovászna városban élő nőnél is kimutatták a koronavírus fertőzést. A nő március 8-án érkezett haza Olaszországból és otthoni elkülönítés alatt volt.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport közleménye szerint szerda délután pozitív lett a koronavírus tesztje egy 55 éves bukaresti férfinak is, aki a a Dimitrie Gerota sürgősségi kórházban kezelt férfival került kapcsolatba korábban, egy 31 éves bukaresti férfinak, aki otthoni elkülönítés alatt volt, és a román légiforgalmi szolgálat (ROMATSA) egyik forgalomirányítójának is, akit a Matei Balş országos járványtani intézetben tartanak megfigyelés alatt a barátnőjével együtt.



Szerda délelőtt két személynél, egy 43 éves bukaresti nőnél és egy jászvásári 42 férfinál mutatták ki a koronavírus fertőzést.







