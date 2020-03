Folyamatosan frissülő térképen a romániai koronavírusos esetek

Térképen mutatjuk, hogy hol találtak eddig koronavírus eseteket Romániában. Az esetek száma szerda estére 39-re emelkedett (a már meggyógyultakkal együtt, akiknek a száma 7), és megjelent Székelyföldön is. A legtöbb diagnosztizált eset, szám szerint 18 bukaresti (ebből 1 Ilfov).







39.

Egy 52 éves konstancai férfi a 10. mai eset, aki azt állítja, nem is járt külföldön és tudomása nem érintkezett senkivel, aki fertőzésgyanús lehetett volna.



38.

Egy 54 éves bukaresti nő, aki szintén a Gerota kórházi férfival került kapcsolatba.



37.

A 37-ik eset egy 47 éves bukaresti férfi, aki nemrég Stuttgartból tért haza és a Victor Babeș kórházba utalták be a tünetek jelentkezés miatt.



36.

Az intenzívre került a 36. romániai fertőzött, aki szintén bukaresti.



