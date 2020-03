Magyar Unitárius Egyház: Függesszék fel az egyházközségi csoportos tevékenységeket

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnökségét aggodalommal tölti el a koronavírus terjedése és annak halálos következményei, ezért a kialakult helyzetre való tekintettel a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben felhívták egyházuk tagjainak és a tágabb közösségek figyelmét az illetékes állami hatóságok kötelező rendelkezéseinek és ajánlott óvintézkedéseinek betartására.



Közleményükben arra kértek mindenkit, hogy a járvány időszakában igyekezzenek mindnyájan felelősségteljesen megnyilvánulni az alábbiak szempontjából is:



– betegen vagy fertőzött-gyanús egészségügyi állapotban ne vegyünk részt a vasárnapi istentiszteleteken, az alkalmi szertartásokon és más csoportos összejöveteleken;



– az istentiszteletek és szertartások keretében, akárcsak más személyes találkozások alkalmával mellőzzük a hagyományos kézfogást;



– a betegekhez, a fertőzött-gyanús embertársainkhoz és hozzátartozóikhoz viszonyuljunk együttérzéssel és könyörületesen;



– a külföldről hazatértek iránt és az idegenekkel szemben viseltessünk megértéssel és ne tekintsük őket feltétlen veszélyforrásnak. Az istentiszteletek és szertartások esetében foganatosítandó intézkedések:



– az istentiszteleteken történő részvétel tekintetében kötelezően tartsák be a résztvevők 100 fő alatti összlétszámára vonatkozó állami hatósági rendeletet;



– az istentiszteleti helyszíneken küszöböljék ki a zsúfoltságot, biztosítva a résztvevők közötti kötelező távolság (legalább 2,5 méter) betartását;



– az istentiszteleti alkalmakra tervezett ünnepségeket és tevékenységeket (műsorok, vasárnapi iskolai tevékenység stb.) függesszék fel;



– biztosítsák az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, valamint a résztvevők kézfertőtlenítésének feltételeit;



– halasszák későbbi időpontra a hiterősítő imaheti istentiszteletek megtartását;



– a keresztelési szertartásokat kizárólag rendkívüli indokoltság esetén tartsák meg;



– halasszák el a konfirmációi ünnepségeket;



– az esküvői szertartásokat lehetőleg halasszák el;



– a temetési szertartások esetén fokozottan tartsák be a kötelező és szükséges óvintézkedéseket.



Az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége továbbra is figyelemmel követi a járvány terjedésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket; az egyházilag is lényeges tudnivalókról haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt, beleértve a húsvéti istentiszteletekkel és úrvacsoravétellel kapcsolatos rendelkezéseket is.



Egyéb egyházközségi tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezésként pedig kiemelték: az egyházközségi csoportos tevékenységeket (bibliaórák, nőszövetségi és ifjúsági összejövetelek, szeretetvendégségek stb.) függesszék fel.



„Az isteni gondviselésben bízva imádkozzunk együtt a betegek gyógyulásáért, egészségünk védelméért, az e célért munkálkodó egészségügyi alkalmazottakért, kutatókért és más szakemberekért" – írták.



