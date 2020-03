Johannis: Jó az általános állapotuk a koronavírusos megbetegedésben szenvedőknek

Jó az általános állapotuk azoknak a pácienseknek, akik koronavírusos megbetegedésben szenvednek – jelentette ki szerdán Klaus Johannis államfő.



Az államfő elmondta, személyesen érdeklődött a betegek állapota felől.



Johannis fontosnak tartotta, hogy „lerombolják azt a mítoszt”, miszerint itt egy „gyilkos vírusról” van szó.



Azt mondta, hogy elégedett azzal, ahogyan az Orban-kabinet kezeli a válságot, és újból felelősségteljes magatartásra tett felhívást.



„Nem hagyhatunk mindent a hatóságokra, mindannyiunknak felelősségteljesen kell eljárnunk, kerülnünk kell a pánikot és hisztériát” – hangoztatta az államfő.



Klaus Johannis elnök vezette az intézményközi munkacsoport (GLI-ECOROM) első ülését, amelynek célja a COVID-19 gazdasági, pénzügyi és költségvetési hatásainak felmérése.



Johannis azt kérte szerdán a koronavírus gazdasági, pénzügyi és költségvetési hatásait felmérő minisztériumközi munkacsoporttól, hogy „valós elemzést és felmérést készítsen” a koronavírus gazdasági hatásairól.



„Mindannyian tisztában kell lennünk azzal, hogy az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a munkavállalók, de a vállalatok érdekeit is, és tekintettel kell lenniük a költségvetésre is. (...) Ezek az értékelések alapozzák meg azokat a gazdasági és társadalmi intézkedéseket, amelyek támogatják a gazdasági ágazatokat, és hozzájárulnak a pénzügyi és költségvetési fenntarthatóság biztosításához. Tárgyalásokat folytatunk a Román Nemzeti Bankkal, a kereskedelmi bankokkal és a pénzügyminisztériummal, hogy megelőzzük a bürokratikus zárlatokat. A felelősségnek és az elővigyázatosságnak kell jellemeznie a COVID-19 gazdasági hatásairól szóló nyilvános kommunikációt annak érdekében, hogy ne jelenjen meg több bizonytalanság és nagyobb bizalmatlanság. Meggyőződésem, hogy az összes érintett intézmény és szereplő szoros együttműködésével képesek leszünk elérni a kívánt konkrét eredményeket” – mondta az államfő a GLI-ECOROM munkacsoport első ülésének kezdetén.



Rámutatott, hogy ennek az intézményközi munkacsoportnak gyorsan meg kell határoznia a román gazdaságot érintő várható hatások mértékét.



„A legfontosabb üzenet, amelyet megfogalmazok az, hogy körültekintően és felelősségteljesen értékeljük a gazdasági és társadalmi következményeket, ne minimalizáljuk a regionális és európai szinten egyre növekvő válság gazdasági hatásait. Fontos, hogy meghatározzuk a legmegfelelőbb eszközöket és mechanizmusokat, amelyek nemcsak polgáraink egészségének védelmét szolgálják, ami rendkívül fontos, hanem a gazdaság és a társadalom egészének működését is, amelyek szintén rendkívül fontosak mindannyiunk számára” – hangoztatta Johannis.



Az államfő jelezte, hogy a területen felelős intézmények által készített gazdasági értékeléseknek és előrejelzéseknek lehetővé kell tenniük bizonyos kiszámíthatóságot, valamint gyors és hatékony intézményi reakciót.



„Támogatom az üzleti környezet bevonását, hogy együtt értékelhessük ennek a koronavírus-járványnak a gazdasági hatásait” – mondta Johannis.



