A pártok többsége megszavazza a Cîțu-kabinet beiktatását, komoly esély van rá, hogy a PSD is

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) meg fogja szavazna csütörtökön a Florin Cîțu vezette kormány beiktatását, és arra biztatja a többi parlamenti pártot is, hogy ők is hasonlóképpen cselekedjenek - tájékoztat a párt sajtóközleménye.



A közlemény szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében van szükség arra, hogy az országnak legyen egy felelős kormánya, és mivel Románia egy egészségügyi válság előtt áll, szükséges, hogy a jelenlegi politikai válság ne duplázza meg az ország problémáit, ezért annak véget kell vetni. Az USR szerint a mai szavazáson a politikai pártok megmutathatják, hogy mi a különbség a felelősség és a felelőtlenség között.



Politikai források szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselői és szenátorai is meg fogják szavazni a kormány beiktatását, noha legutóbb nem állt ez szándékukban, mivel ki szerették volna kényszeríteni az előrehozott választásokat.



A Pro Románia, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Népi Mozgalom Pártja (PMP) is jelezte, hogy szándékukban áll megszavazni a kormány beitatását. A Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) pedig - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - most is a beiktatási szavazást megelőző összevont frakciógyűlésén dönt majd a szavazás mikéntjéről.



Politikai források szerint Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnöke a párt szerdai gyűlésén arról próbálta meggyőzni a PSD szenátorait és képviselőit, hogy szavazzanak a kormány beiktatása ellen, de a javaslata nem aratott osztatlan sikert.



Pártbeli források szerint a PSD gyűlésén rendkívül feszült volt a hangulat, többen is „árulásnak” és ostobaságnak „nevezték” az ügyvezető elnök javaslatát. (G4Media/hírszerk.)



Nyitókép: Bursa.ro

