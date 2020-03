Alkotmányellenes az előrehozott választásokra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet

Az alkotmánybírák 8-1 arányban alaptörvény-ellenesnek ítélték a PNL-kormány választásokra vonatkozó sürgősségi kormányrendeletét, így július végén lehetne a leghamarabb parlamenti választásokat szervezni.



Esett az a sokat vitatott lehetőség is, hogy mindenki abban a körzetben szavazhat országgyűlési képviselőre, ahol a voksolás napján épp tartózkodik. Emellett nem duplázódik meg a diaszpórában élők parlamenti képviselőinek és szenátorainak száma, és nem is szavazhatnak három napon keresztül a határon túli románok, ahogy az elnökválasztáskor.



Az említett kormányrendelet 90-ről 50 napra lerövidítette volna azt az időszakot, amennyinek a választások meghirdetése illetve lebonyolítása között el kell telnie. Az alkotmányossági kontrollt a nép ügyvédje, azaz Renate Weber indítványa nyomán végezték. A határozatot egyébként a szenátus is visszautasította – a PSD, az RMDSZ, az ALDE és a PMP voksolt a visszautasításra, míg a PNL és az USR támogatta volna ez előrehozott választásokat lehetővé tevő jogszabályt.



Mint ismeretes, a kormányhatározat lehetővé tette volna, hogy egyszerre szervezzék a parlamenti és a helyhatósági választásokat, azonban az alkotmánybírák indoklása szerint ez is a jogszabály problémás részei közé tartozik, mivel így nem lenne tisztázott, hogy mi módon pályázhatna valaki egyidőben helyhatósági és országos tisztségekre.



A nép ügyvédje közleményben fejti ki, mi a probléma a jogszabállyal: “A parlament, azaz a román nép legfelsőbb képviseleti szerve megválasztási módjáról nem dönthet a kormány, ez ellentétes az alkotmány szellemével. A kormány feladata mindössze a választás megszervezése és lebonyolítása. A 26/2020-as kormányrendelet azért is alkotmányellenes, mert változtatásokat hozna a választójog tekintetében.



Az alaptörvény szigorúan tiltja, hogy ilyen jellegű módosítást kormányhatározat révén léptessenek életbe, erre jogosultsága csak a parlamentnek van.” A közlemény kitér arra is, hogy a kormányhatározat nem felel meg a Velencei Bizottság ajánlásainak sem, melyek szerint nem módosítható egy választási rendszer kevesebb mint egy évvel a választást megelőzően. (g4media.ro, hírszerk.)



Fotó: Reante Weber. Forrás: Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!