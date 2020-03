Bűnügyi eljárás indult azok ellen, akik nem tartották be a házi karantén szabályait

Huszonegy olyan személy ellen indult bűnügyi eljárás, akik egy fertőzött térségből hazatérve nem tartották be a házi karantén szabályait, két személynek pedig a betegséggel kapcsolatos hamis nyilatkozattétel miatt nyitottak bűnügyi dossziét - közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs.



A szigorú intézkedésekre azért volt szükség, mert az Olaszországból és más fertőzött térségekből hazatérők egy része nem vette komolyan a házi elkülönítésre vonatkozó szabályokat.



Csütörtökön például Râmnicul Vâlcea városban egy autóbaleset helyszínelésénél derült ki, hogy a balesetet okozó személy, amellett, hogy ittas volt, a házi karantén szabályait megszegve ült a volán mögé.



A stratégiai kommunikációs törzs közölte: aki nem tartja be a házi karanténra vonatkozó szabályokat, a büntető törvénykönyv értelmében a ragályos betegségek leküzdésének akadályozásáért állítható bíróság elé, és hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Ha a bűncselekményt gondatlanságból követte el, a kiszabható börtönbüntetés egy és hat hónap közötti.



A kommunikációs törzs azokra az esetekre is kitért, amikor a Romániába egy fertőzött övezetből visszatérő személyek hamis adatokat szolgáltatnak a hatóságoknak az utazásukra vonatkozóan. A büntető törvénykönyv megjelölt cikkelye szerint egy évtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók azok a személyek, akik tudatosan hamis nyilatkozatot tesznek, vagy hamis információkat közölnek, és ezzel veszélyeztetik a nemzetbiztonságot.



Utóbbira példaként egy koronavírussal megfertőződött bukaresti nyugalmazott belügyi tiszt esetét hozta fel a román sajtó, aki letagadta, hogy Izraelből érkezett haza, és kilenc személyt - köztük egy orvost - megfertőzött.



Romániában csütörtök délelőtt 49-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, közülük hat személyt nyilvánítottak gyógyultnak. A hivatalos adatok szerint 1450 személyt tartanak intézményes karanténban az országban, 12 878-an pedig otthonukban elszigetelten várják, hogy jelentkeznek-e náluk a fertőzés tünetei. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!