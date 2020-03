Zúgolódnak a szatmárnémeti karanténosok, mert össze vannak zárva, így megfertőzhetik egymást

Panaszkodnak a körülményeikre is, azonban elsősorban azért háborognak a Szatmárnémeti egyik karanténjában elhelyezettek, mert többen vannak összezárva, így megfertőzhetik egymást. A városi strand szomszédságában, a régi ifjúsági tábor területén levő villában 45-en vannak összezsúfolva.



Az itt elhelyezettek szerint sokan közülük az autóban alszanak, elkerülendő, hogy épp itt kapják el a fertőzést. Az egyik férfi egy, a közösségi médiába feltöltött videón panaszolta el a problémáit. Mint kiderült, gondok vannak az épület kanalizálási rendszerével, emiatt a vécére menés is problémás nekik. Egyesek az ennivalóra is panaszkodtak.



Bejelentkezett egy kisfilm erejéig egy másik Szatmár megyei karanténos is, aki bemutatta, hogy kitört ablakú, bogarakkal teli épületben helyezték el őket 16 órai autóút, és a határátkelőnél való 5 órás várakozás után. Hogy pontosan hol vannak, nem derül ki a videóból, úgy tűnik, egy erdei épületben helyezték el őket.







Macrina Mihai, a Szatmár Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője a helyi sajtónak arról számolt be, hogy 95 személy van a megye három karanténjában elhelyezve, és ezzel el is érték kapacitásuk maximumát. Elmondta, bár 200 fő elhelyezésével terveztek, ez nem jött össze, mert törekedniük kellett arra, hogy megelőzzék a fertőzés terjedését.



Ezért volt olyan eset, hogy egy személyt helyeztek el egy (akár kétágyas) szobában, amennyiben az illető egyedül utazott. Szatmárnémetiben elsősorban a Pete-Csengersima határátkelőn át, a veszélyesnek minősített zónákból érkezőket helyezik el. Macrina Mihai szerint a prefektúrával közösen igyekszenek új helyszíneket találni további karanténok kialakításához. Ugyanakkor abban reménykedik, hogy lehetőség lesz a páciensek tesztelésére, hogy hazaengedhessék őket, amennyiben vírusmentesnek bizonyulnak.



Miután a sajtó beszámolt a karanténban levők helyzetéről, a helyi Vöröskereszt vezetője, Rodica Borlan vitt ételt és a személyi higiénéhez szükséges eszközöket a Szatmárnémeti ifjúsági tábor bentlakóinak.



A sajtó beszámolói nyomán a helyi hatóságok végül úgy döntöttek, hogy megválnak azoktól, akiknek lakhelye a szomszédos megyékben vannak. A Máramaros, Szilágy, Kolozs és Beszterce megyeieket így "hazaküldik", jobban mondva a saját megyéjükben kialakított karanténokba szállítják a megfigyelés alatt állókat. (presasm.ro, hírszerk.)







