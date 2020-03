Koronavírus: mutatjuk, hogy áll a romániai helyzet csütörtök délután

Facebook-oldalán közölte a belügyminisztérium a koronavírus-járvány romániai helyzetével kapcsolatos csütörtök délutáni állapotokat.







FRISSÍTVE: Csütörtök este 18:20-kor jelentették be a hivatalos szervek, hogy megvan az 50. fertőzött. A nő Neamț megyei, aki Olaszországnak "egy nem fertőző" részéről tért vissza.



Csütörtökön kora délután összesen 49 állampolgárnál mutatták ki a fertőzést Romániában, akikből 6 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak és hazaengedtek. A koronavírussal megfertőzött személyek kolozsvári, jászvásári, bukaresti, konstancai, temesvári és dolji kórházakban állnak kezelés alatt. A legtöbb fertőzött Bukarestben van, jelen állás szerint 20 személy.



Romániában jelenleg 1.556 személy van intézményes karanténban, akiknek a koronavírus tesztje még nem hozott eredményt és egyelőre nem tudni, hogy megfertőződtek-e a kórral. További 13.646 személy otthoni elkülönítésben van, az ő állapotukat is rendszeresen ellenőrzik az orvosok.



Romániában eddig összesen 1.921 koronavírus-tesztet végeztek el, ebből 1.873 -nak negatív lett az eredménye. Csütörtök délutánig 28 személy ellen indult hatósági eljárás a járvánnyal kapcsolatos hatósági szabályok be nem tartása miatt, valamint 2 személy ellen kezdeményeztek büntetőjogi eljárást a hatóságok, félretájékoztatása büntette miatt. Összesen 300 ezer lej értékben róttak ki bírságot a hatóságok ezekre a személyekre csütörtökön délutánig.



A belügyminisztérium arra kér minden állampolgárt, hogy őrizze meg a nyugalmát és csak a biztos forrásból származó információknak adjon hitelt.



A Transindexfolyamatosan frissülő térképén te is nyomon követheted , hogy hol találtak eddig koronavírus eseteket Romániában:







