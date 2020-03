Koronavírus: március 16-tól a 70-es évekbeli tévésulit indítják újra a diákok számára

A tanügyminisztérium megállapodott az állami tévétársasággal (TRV) arról, hogy amíg a járványveszély miatt zárva tartanak az iskolák, a tévén keresztül tartsanak tanórákat. Ez nem előzmény nélküli Romániában, hasonló távoktatási program futott a '70-es években is.



A modern eszközöket sem hagynák figyelmen kívül, a szaktárca levélben javasolta a tanfelügyelőségeknek, hogy használjanak fel bármely elérhető eszközt arra, hogy a diákokat oktassák a kényszerszünetben. A pedagógusok figyelmébe ajánlotta például az ingyenes G Siute for Education és az Office 365 A1 programot.



A tévés oktatás a tanügyminisztérium szerint elsősorban a 8. és 12. osztályosoknak szól majd és március 16-án indul, reggel 9-től a nyolcadikosoknak szóló román- illetve matekórával. Az órákat a köztévé stúdiójában tartják majd elismert pedagógusok. A kurzusok ugyanakkor elérhetőek lesznek a tévé youtube-csatornáján, valamint az intézmény honlapján is. Magyar nyelvű távoktatásról egyelőre nem szólnak a hírek. (edupedu.ro, hotnews.ro, hírszerk.)



