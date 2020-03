Cîțu azért nem lett miniszterelnök, hogy Olguța Vasilescu ne „kiabáljon utána a parlamentben”

A majdnem miniszterelnökké let Florin Cîțu ügyvivő pénzügyminiszter azt nyilatkozta pénteken, hogy akkor jutott arra a döntésre, hogy visszaadja a miniszterelnöki megbízását, amikor rájött, hogy nagy valószínűséggel a Szociáldemokrata Párt (PSD) is meg fogja szavazni őt.



Azt mondja nem tudott volna kompromisszumot köti a miniszterelnöki tisztségért olyan politikusokkal mint Olguța Vasilescu, Marcel Ciolacu, Florin Iordache vagy Călin Popescu Tăriceanu.



„Három éve harcolok ezek ellen az emberek ellen. Hogy menjek én be a parlamentbe úgy, hogy azt kelljen hallgassam, ahogy Olguța azt kiabálja utánam: az én szavazatom csinált belőled miniszterelnököt”- nyilatkozta.



Arra a kérdésre, hogy miért hagyta Romániát a koronavírus-krízis közben kormány nélkül azt felelte, hogy Romániának van kormánya és „stabil”. (G4Media.ro/hírszerk.)

