Önkéntes karanténba vonul a PNL országos vezetőtanácsa, miután egyik szenátorukról kiderült, hogy fertőzött

Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy önkéntes elkülönítésbe vonul a Nemzeti Liberális Párt országos vezetőtanácsa, miután kiderült, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje az egyik szenátoruknak.



Az ügyvivő miniszterelnök szerint a bukaresti Vila Lac 1 épületébe különítik el magukat, és onnan fogják elvégezni a feladataikat.



Pénteken ugyanis kiderült, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje Vergil Chițac konstancai PNL-s szenátornak és a feleségének is.



Bogdan Huțucă, a konstancai PNL elnöke is bejelentette, hogy maga is otthoni elkülönítésbe van, mert a közelmúltban volt találkozója a szenátorral, aki akkor vehemensen tiltakozott az ellen, hogy fertőzött lenne.



Huțucă azt állítja, hogy csütörtökön értesült a hírről és azonnal otthoni elkülönítésbe vonult, és jelenleg várja a koronavírus-tesztjének az eredményét.



A szenátor egyébként csütörtökön tagadta az Antena 3-nak, hogy koronavírussal lenne megfertőzve, azt állított, hogy egyszerű megfázása van, valamint elvégezte a szükséges vizsgálatokat, hogy minden kétséget eloszlasson. A szenátor ugyanakkor azt is közölte, hogy nem szándékozott részt venni a Cîțu-kabinet beiktatásáról szóló szavazáson, mert megfázásra hivatkozva inkább otthon maradt (mondjuk azért kár is lett volna bemenni - szerk.megj.).



Florin Roman PNL-s képviselő egyébként korábban arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy párttársa azt követően döntött az otthoni elkülönítés mellett, miután egy brüsszeli képviselőről - akivel közösen részt vett egy NATO-ülésen - szintén kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. (G4MEDIA/hírszerk.)

