Több misét javasol a gyulafehérvári érsek, de az idősek otthonmaradását és a hittanórák felfüggesztését is kéri

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében intézkedéseket rendelt el a. Az érsek körlevelét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk:



A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztoraként – meghallgatva a központi papság és az egyes kerületek főespereseinek véleményét, illetve figyelembe véve az állami rendelkezéseket és a Romániai Püspöki Kar határozatait – a következő intézkedéseket rendelem el:



1. Kerüljük a zsúfolt helyeket!

2. Mindenben kövessük az állami hatóságok és a szakértők iránymutatásait ­mind országos, mind pedig helyi szinten!

3. Tartsuk tiszteletben a templomi szentmisékre és egyéb egyházi szertartásokra vonatkozó állami intézkedéseket!



a. A hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében növelhetjük a templomi, illetve a szabadtéri szentmisék számát.

b. Ha szükséges, vezessük be az előesti vasár- és ünnepnapi szentmiséket!

c. Bátorítjuk a híveket a hétköznapi szentmiséken való részvételre!

d. A vasárnapi szentmisék időtartamát 45 percre korlátozzuk!



4. A fentebbi rendelkezések a nagyböjti lelkinapok (triduum) megtartására is vonatkoznak.

5. A legnagyobb veszélynek a betegek és az idősek vannak kitéve. Ezért őket hangsúlyozottan kérjük: ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak otthon!

6. Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és a tévé hullámhosszain kapcsolódjanak be a szentmisékbe és a közös imádságokba! Kövessék a helyi templomuk rádiós vagy internetes szentmise-közvetítéseit.



A magyar ajkú hívek ezen kívül a következő szentmise-közvetítéseket követhetik:



a. Erdélyi Mária Rádió – minden nap (08:00 és 18:00);

b. Duna World – március 15. (vasárnap), 19:00;

c. Duna TV – március 22. és 29., április 5. (vasárnap), 10:00.



A román anyanyelvű hívek a román nyelvű Mária Rádión, illetve vasárnaponként a TVR+ tévécsatornán kapcsolódhatnak be a szentmisékbe. Állandóan frissülő információkat a www.romkat.ro honlapon találnak.



7. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak.

8. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket!

9. A szenteltvíztartók használatát mellőzzük! Gyakrabban végezzünk asperges-t!

10. A járvány ideje alatt mellőzzük szentmiséken a kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást!

11. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást!

12. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét!

13. A gyóntatóhelységeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni.

14. Mindaddig, amíg az állami hatóságok a járvány miatt tanítási tilalmat rendelnek el, szünetelnek a plébániai hittanórák, az ifjúsági órák, a lelkiségi mozgalmak rendszeres programjai, valamint bármilyen más egyházi vagy kulturális rendezvény. A plébánosok és a hitoktatók azonban az online felületeken továbbra is tartsák a kapcsolatot a hittanosokkal és az ifjúsággal!

15. Csak hivatalos forrásból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban! Kerüljük a pánikkeltést, valamint a könnyelmű hozzáállást. Hivatalos információkat a 0800 800 358 számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

16. A járvány ideje alatt a déli Úrangyala imádságot ajánljuk fel a járvány megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért! Az egyházmegye honlapján további imádságok találhatók. Ebben a nehéz idő­szakban kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat, az egészségügyi dolgozókat, és mindazokat, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak. (közlemény)



