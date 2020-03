Meglepetés! Tényleg újra Ludovic Orbant javasolja miniszterelnöknek az államfő

Klaus Johannis államfő telefonon konzultált a parlamenti pártok vezetőivel és ismételten Ludovic Orbant javasolja a miniszterelnöki tisztség betöltésere, írja a Digi24.ro.



A parlament bizottságok pénteken, 17 órai kezdettel összeülnek, hogy gyorsított eljárásban hallgassák meg a miniszteri tisztségekre javasolt személyeket és a kormányprogramot.



Politikai források szerint a holnapi nap folyamán már szavazhat a parlament két házának együttes ülése az új kormányról.



Ezt a forgatókönyvet látszik erősíteni az is, hogy Kelemen Hunor - miután telefonon konzultált az államfővel -, arról számolt be, hogy Johannis azt szeretné, hogy már szombaton történjen meg a szavazás a kormány beiktatásáról, szombat estig pedig legyen beiktatott kormánya az országnak.



Mivel a PNL vezetőtanácsa és a kormánytagok is a önkéntes karanténba vonultak, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a kormányprogram ismertetése és a kormánytagok kihallgatása videokonferencia segítségével történhet majd meg. (digi24.ro/hírszerk.)



Nyitókép: INQUAM Photso/George Calin

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!