Koronavírus: ennyit változott a helyzet csütörtök délutántól péntek délutánig

Pénteken délután 16 óráig 75 személynek lett pozitív a koronavírus tesztje Romániában. Ez a szám csütörtökön délután 49 volt. A koronavírussal megfertőzött személyek kolozsvári, jászvásári, bukaresti, konstancai, temesvári és craiovai kórházakban állnak kezelés alatt. A legtöbb fertőzött személyt Bukarestben tartják megfigyelés alatt, szám szerint 27-et, ez héttel több mint csütörtök délután.



Románia területén intézményes karanténba 2.298 személy került be péntek délutánig, ez a szám csütörtök délután még 1.556 volt. Ezekről a személyekről egyelőre nem tudni, hogy megfertőződtek-e a kórral.



Pénteken 13.723 személy volt otthoni elkülönítés alatt, itt is tapasztalhatunk növekedést a csütörtök délutáni állapotokhoz képest, akkor ez a szám 13.646 volt.



Romániában 2.545 tesztet végeztek el, ebből 2.470-esetben negatív lett az eredmény. Csütörtökön délután még csak 1.921 elvégszett teszt eredményét lehetett tudni.



Pénteken délutánig 32 személy ellen indult hatósági eljárás a járvánnyal kapcsolatos hatósági szabályok be nem tartása miatt (ez néggyel több mint csütörtökön), valamint 3 személy ellen kezdeményeztek büntetőjogi eljárást a hatóságok félretájékoztatása miatt. (hírszerk.)

