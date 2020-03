A koronavírus keresztbe tett a székelyföldi románok iránti szolidaritás napjának is

Elmarad a Sepsiszentgyörgyre tervezett Világ románsága a Kovászna-Hargita-Maros megyei románok iránti szolidaritásának a napja is a koronavírus-járvány miatt - számolt be a hírről Facebok-oldalán Mihai Sorin Tîrnoveanu, a nacionalista Calea Neamului Egyesület elnöke.







A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma által szervezett rendezvénysorozatot a sepsiszentgyörgyi Román Szellemiség Múzeumában tartották volna március 14-én, szombaton.



Itt került volna megvitatásra többek között annak a beadványnak a helyzete is, amelyben a székelyföldi románok civil fóruma a bukaresti kormány, parlament és elnöki hivatal segítségét kérte a székelyföldi románok megmaradásához és az etnikumközi viszonyok normalizálásához a térségben. (hírszerk.)

