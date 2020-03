Elektronikus és telefonos ügyintézésre állnak rá Háromszéken a közintézményeknél

A koronavírus-fertőzések elterjedésének megelőzése érdekében a Kovászna Megye Tanácsa és a fenntartásában működő intézmények esetében egy sor azonnali intézkedést vezettek be. Arra kérnek mindenkit, lehetőleg telefonon (0267-311 190) vagy elektronikus úton (office@kvmt.ro) végezze az ügyintézést, mert a megyei önkormányzat székhelyén kizárólag az intézmény alkalmazottai és esetről-esetre más közintézmény vezetője tartózkodhat. Kovászna Megye Tanácsának ügyfélfogadó irodája március 31-ig csökkentett programmal, vagyis munkanapokon 9-12 óra között működik, ideiglenesen a porta külső bejáratánál ablakos rendszerben. Ugyanott zajlik az urbanisztikai ügyfélszolgálat is.



„Kérem a megye lakóit, hogy őrizzék meg nyugalmukat. Mi, székelyek ennél keményebb periódust is átvészeltünk, mert képesek voltunk felmérni és megérteni a helyzetet és annak megfelelően közösségi szinten reagálni. Ez egy harc, egy másik típusú, mint amit megszoktunk, de itt is, mint annyiszor a történelem során, bebizonyítjuk, hogy fegyelmezetten helyt állunk. A hangsúly a fegyelmezettségen van. Azon, hogy betartsa Háromszék lakossága az előírt rendelkezéseket. Ez szolgálja mindannyiunk és a megye érdekét” – fordult a háromszékiekhez Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.







Ugyanakkor arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy ha olyan személyről értesülnek, aki a betegség tüneteit mutatja, vagy a veszélyeztetett vörös zónából tért haza, mindenképp jelezzék azt a polgármesteri hivatalnál, rendőrségen vagy pedig a 112-es hívószámon. Tegyék ezt meg akkor is, ha kapcsolatba léptek feltételezett vagy bizonyítottan fertőzött személlyel. Aki érintett, a saját lakását ne hagyja el, s tegyen eleget az illetékes hatóság előírásainak, javasolta a tanácselnök.



Ugyanakkor felhívják a civil, ifjúsági és egyházi pályázati támogatást igénylő szervezetek figyelmét, hogy március 23., hétfő, 16 óráig posta, valamint gyorsposta szolgálaton keresztül is beküldhetik a dossziéjukat.



Kovászna Megye Tanácsának archívumát március 31-ig bezárják, a fogadóórák megtartását elhalasztják.



Külföldi kiszállásokat a következő időszakban nem hagynak jóvá.



Az irodákat, gyűléstermeket rendszeresen fertőtlenítik. A bejáratnál kézfertőtlenítő berendezést helyeztek el. Az ügyfélszolgálatot teljesítő kollégáknak maszkot és egyszerhasználatos kesztyűt biztosítanak.



A Katasztrófavédelmi Felügyelőség igénylésére a fertőzött személyek számára használt, zárt hordágyhoz szükséges szűrőberendezés, a személyzetnek védőfelszerelés és fertőtlenítőszer beszerzését hagytak jóvá, 22 ezer lej értékben.



A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház felkészült a betegek fogadására, ugyanakkor teljes látogatási tilalmat rendeltek el a kórházban, az alkalmazottak pedig készenlétben állnak. Az esetleges szükséges plusz költségeket a megyei önkormányzat biztosítja.



Ugyanúgy – szükség esetén – a baróti és a kézdivásárhelyi kórházak számára is anyagi segítséget tud nyújtani Kovászna Megye Tanácsa.



Szünetel a tevékenység a kézdivásárhelyi, bodzafordulói és sepsiszentgyörgyi nappali fejlesztő és rehabilitációs központokban, amelyeket a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság működtet, ugyanakkor a családi típusú házakban, a hídvégi öregotthonban látogatási tilalmat rendeltek el.



A Bod Péter Megyei Könyvtár, a Székely Nemzeti Múzeum - külegységeivel együtt: csernátoni Haszmann Pál Múzeum, a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum, a baróti Erdővidék Múzeuma, zabolai Csángómúzeum - március 31-ig a nagyközönség számára felfüggeszti tevékenységét.



Minden fellépését elhalasztotta a Háromszék Táncegyüttes, lemondta rendezvényeit a Kovászna Megyei Művelődési Központ.



Elmaradnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola tanfolyamai, bizonyos esetekben online kurzusokat tartanak a diákoknak.



A sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolában, akárcsak a többi tanintézményben szerdától felfüggesztették az oktatást.



A Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központnál online lehet kérni a Natura 2000-es területeken zajló munkálatokra az engedélyeztetést, avizare@natcov.ro emailcímen, érdeklődni 0367- 404730-os telefonszámon lehet. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!