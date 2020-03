Kültéri esketés, telefonos fogadóórák, elhalasztott anyakönyvezések: további intézkedések Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata további, az ügyfélfogadással kapcsolatos szigorító intézkedéseket vezetett be a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. Az intézkedések mindaddig érvényben lesznek, amíg a járványveszély tart.



Sepsiszentgyörgy Önkormányzata kérést fogalmaz meg a lakószövetségek felé, amelynek értelmében a sepsiszentgyörgyi lakosok mostantól előzetes telefonos programálás alapján kérhetnek időpontot a közköltség kifizetésére. Az önkormányzat a munkaprogram meghosszabbítását is kérvényezi a lakótársulásoktól a torlódások elkerülése végett.



A korlátozó intézkedések idején, az esketéseken csak a pár, a tanuk, a szülők, testvérek, illetve gyerekek vehetnek részt. Ha van rá lehetőség, javasolják, hogy az esketési ceremóniát kinti térben szervezzék meg, a kinti esketések esetében a hivatal eltörli a fizetési kötelezettséget.







Sepsiszentgyörgy Önkormányzata vezetőségének fogadóórái telefonon zajlanak, a lakók telefonhívással jelenthetik be a problémáikat. Kérik, hogy csak a legsürgősebb esetekben tegyék ezt. A vezetőség vissza fog hívni minden személyt a válasszal. Antal Árpád-András polgármesterhez a 0267 311243-as telefonszámon, Sztakics Éva-Judit alpolgármesterhez a 0267 316365-ös telefonszámon, Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterhez pedig a 0267 316901-es telefonszámon lehet jelentkezni.



A hivatal ügyfélfogadó irodájában kérik, hogy szintén csak a legsürgősebb ügyeket intézzék, a helyiségbe csak annyi ember léphet be, ahány kolléga van az irodában, a többieknek kint kell várakozniuk.



Az önkormányzat már kérvényezte a kormánytól, hogy az adók kifizetése esetében hosszabbítsa meg a kedvezményes kifizetési március 31-i határidőt, ezért kérik a lakosságot, kerüljék a torlódást a Közpénzügyi Igazgatóságon.



A Személyi Nyilvántartó Osztály Anyakönyvi Részlegén az átiratásokat kizárólag a sürgős esetekre korlátozzák, azok tekintendők sürgős eseteknek, amelyek határideje március 31-ig lejár.



Március 13-án, pénteken 14 óráig Sepsiszentgyörgyön 2 személy van karanténban, 27 személy pedig lakhelyi elkülönítésben - áll a közleményben. (hírszerk)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!