Megjött Ludovic Orban és további 12 miniszter Covid-19 teszteredménye

Ludovic Orban nem Covid-19, azaz koronavírus fertőzött, derült ki a teszteredmények után. A hírt a Stratégiai Kommunikációs Csoport közölte péntek este.



A közlemény arról is beszámol, hogy a többi karanténba vonult miniszter eredménye is negatív, akiknél eddig elvégezték a vizsgálatot.



Így negatív a koronavírusra: Victor Costache, Raluca Turcan, Nicolae Ciucă, Florin Cîțu, Virgil Popescu, Adrian Oros, Marcel Boloș, Marcel Vela, Ionuț Stroe, Costel Alexe, Bogdan Gheorghiu és Ion Ștefan is.



A g4media beszámolt arról is, hogy egy a sajtónak tett nyilatkozatában az egészségügyi miniszter, Victor Costache jelezte, hogy az Orban-kabinet két tagja nem is érintett az esetben, ugyanis nem voltak jelen a PNL vezetőségének azon a gyűlésén, ahol Vergil Chițac szenátor – aki fertőzött – jelen volt. Az igazsgáügyi miniszterről, Cătălin Predoiuról, és a külügyminiszterről, Bogdan Aurescuról van szó.



Ennek értelmében a fentebb említett miniszterek jelen lehetnek a Cotroceni palotában, hogy letegyék az esküt, amennyiben a parlament megszavazza a legújabb Orban-kormányt.

(hírszerk, g4media)

