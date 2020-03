Sem a Pro Romániának, sem az ALDE-nak nincs ínyére az új Orban-kormány

A kormány ellen leadott szavazatom tiltakozás az iránt 'az egoista és katasztrofális' mód iránt, ahogyan a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kezeli az országot - jelentette ki szombaton Victor Ponta, a Pro Románia elnöke.



'Én ma az Orbán kormány ellen szavazok - azt akarom, hogy valaki kimutassa haragját és felháborodását a PNL felelőtlensége és komolytalansága miatt. Fel voltunk készülve, hogy szívünk hangjának ellenében megszavazzuk a Cîţu-kabinetet, amely az utolsó pillanatban elmenekült a felelősség elől, hogy a PNL visszatérjen Ludovic Orbanhoz" - írta szombati Facebook-bejegyzésében Ponta.



Úgy véli, hogy Romániának egy felelős miniszterelnökre lett volna szüksége, és hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőinek is az Orban-kabinet ellen kellett volna szavazniuk.



'Ismét csak nem értem a PSD álláspontját (amint azt 2017-ben sem értettem, amikor megbuktatták a Grindeanu-kormányt), és ezen okokból ismét örülök és büszke vagyok arra, hogy én a Pro Románia vagyok'- írta Ponta.



A törvényhozók - a koronavírus-járvány miatt különleges körülmények között - szombaton szavaznak a harmadik Orban-kormány beiktatásáról.



A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) törvényhozói nem akarnak elfogadni egy 'kényszerű egyezséget' az Orban-kormány beiktatásáról, és nem akarnak cinkosok lenni a 'Johannis-diktatúra bevezetésében'.



'Az államfő ma azt kéri tőlünk, hogy űzzünk csúfot a demokráciából. Kinevezett egy miniszterelnököt, akit később bizalmatlansági indítvánnyal megbuktattak, miután egyetlen nap alatt huszonöt sürgősségi kormányrendeletet fogadott el, köztük az előre hozott választásokról szóló hírhedt rendeletet is, amelyet teljes egészében elutasított az alkotmánybíróság. Aztán kijelölte másodszor is, de visszaadta megbízatását, mert az alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek minősítette kinevezését. Aztán ostobának nézte az egész országot, és színleg kijelölt egy másik miniszterelnököt. Orbanhoz hasonlóan Cîţu szintén úgy véli, hogy egy játékban vesz részt a parlament rovására, és tíz perccel azelőtt, hogy beiktatnák, visszaadja mandátumát. Hát hol élnek? Szégyelljék magukat! És, mit látunk, az államfő, mintha mi sem történt volna, ismét Orbant bízza meg kormányalakítással!' - írta szombati Facebook-bejegyzésében Popescu-Tăriceanu.







Tăriceanu azt mondta: ez lett volna a beszéde a parlament pulpitusáról, ha normális kormányiktatásra került volna sor.



"Egy latin mondás szerint 'errare humanun est, perseverare diabolicum' (tévedni emberi dolog, de bűnben maradni sátáni). Az államfő azt akarja, hogy cinkosok legyünk a demokrácia felfüggesztésében. Ezt semmilyen válság nem indokolja! Legyen világos! Azért jutottunk ide, mert Klaus Johannis mindent magának akar: saját kormányt, saját ügyészeket, saját bírákat, saját tábornokokat, saját igazságszolgáltatást. Már csak a saját parlament maradt hátra. Felhívom a figyelmet arra, szédületes sebességgel tartunk afelé, hogy egy ember kezében összpontosuljon a teljes hatalom. Putyin-féle demokrácia vagyunk! Nem számítanak a szilárd intézmények, az államhatalmak szétválasztása, az egyensúly és kölcsönös ellenőrzés a hatalmi ágak között" - tette hozzá Tăriceanu.



Rámutatott arra, hogy "valójában nem erről álmodtunk az 1990-es évek elején", és hogy a kormányprogramot "nem a példátlan válásággal küzdő Romániának" írták.



"Az ALDE ezért megtagadja e kényszerű egyezség jóváhagyását, és nem függeszti fel az alkotmányt csak azért, hogy Ludovic Orbannak legyen munkahelye. Megtagadjuk, hogy cinkosok legyünk a Johannis-diktatúra bevezetésében! Gondosan átolvastam a kormány programját. A legfőbb prioritás az igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatásban elkövetett visszaéléseket kivizsgáló ügyészség feloszlatása. Egy egész sereg igazságügyi sürgősség van. És figyeljenek: a válságban lévő egészségügy a tizenkettedik helyen van a sorban! Ez a program nem a példátlan válásággal küzdő Romániának készült! Egy szó sincs a gazdasági válságról, semmi a románok aggodalmairól! Semmi a román vállalatok támogatásáról, sem a kis- és középvállalatokról, sem a termelőkről, sem a turizmusról vagy a fuvarozókról! Semmi a mezőgazdaságot érintő aszályról, sem a munkavállalókról, sem a munkaadókról!" - sorolja Tăriceanu.



Az ALDE vezetője szerint a kormányprogram "az inkompetencia és a valósággal párhuzamos síkban való lét mintapéldája".



"Ne lepődjenek meg, hogy mi fog következni, és ne mondják, hogy nem szóltam előre. Elfelejtettem mondani, hogy a kormánynak mindazonáltal van egy kvalitása: az Ő kormánya, a Iohannis kormánya" - zárja állásfoglalását. (agerpres)



Nyitókép: Epoch Times Romania

