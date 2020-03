A koronavírus-járvány megfékezése közepette Ráduly Róbert flashmobra hívja a szeredaiakat március 15-én

A koronavírus-járvány megakadályozására tett óvintézkedések kellős közepén támadt Ráduly Róbert Kálmánnak, Csíkszereda polgármesterének az az ötlete, hogy "villámcsődületre" hívja a város lakóit március 15-e alkalmából.



Ráduly a közösségi médiában tette közzé felhívását, amelyben azt kéri, hogy 16:00 órára mindenki menjen a Gál Sándor szoborhoz, 16:30-ra pedig a Mikó-várhoz. Ugyanakkor azt is kérte, hogy a résztvevők álljanak egymástól távolabb.



Mindeközben a belügyminisztérium és a katasztrófaelhárításért felelős szervek naponta szigorítanak és kérik Románia lakosságát, hogy lehetőleg minél kevesebbet mozduljanak ki a lakásukból, hogy minimálisra csökkenjen a fertőzés elkapásának és terjesztésének kockázata.



Ráduly ennek kapcsán úgy nyilatkozott az Agerpresnek, hogy "nehéz időkben az a jó, ha együtt vannak az emberek". "Én meg vagyok győződve, hogy pontosan annyi ember fog eljönni, ami még tökéletesen legális. Ez nem tüntetés, ez egy flashmob lesz, csináltak ilyet már Rómában, és más helyeken is. Nagyon is helytálló. Azt üzeni, hogy nehéz időkben közel kell lennünk egymáshoz.



Mindeközben Korodi Attila képviselő, aki nemrég az RMDSZ előválasztásán legyőzte Rádulyt, hibának tartja a polgármester lépését, és inkább azt kéri a városlakóktól, hogy maradjanak otthon, gyújtsanak meg egy gyertyát a forradalom emlékére, és tegyék azt ki az ablakba.







Az RMDSZ már napokkal ezelőtt lemondta a március 15-i megemlékezéseit, a koronavírusra való tekintettel. (hírszerk.)

