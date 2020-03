Mindenki maradjon otthon, hogy így segítsük a munkájukat, üzeni a belügyminisztérium

A belügyminisztérium Facebook-oldalán is megjelent az az üzenet, amihez hasonlót az olaszországi egészségügyi dolgozók is posztoltak már az elmúlt napokban, és amelyben mindenkit arra kérnek, hogy amik ők értünk dolgoznak, mi tegyük meg értük, hogy otthon maradunk, ezzel megakadályozva a koronavírus-fertőzés további terjedését. A megbízható információkért és fontos tudnivalókért érdemes követni a belügy oldalát!











Hasonló üzenettel jelentkezett több romániai egészségügyi dolgozó is Facebookon.

