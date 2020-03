Húsvétvasárnapig minden rendezvény elmarad a Vatikánban

Április 12-ig, azaz húsvétvasárnapig elmaradnak a nyilvános,tömeges rendezvények és gyülekezetek a Vatikánban, értelemszerűen a húsvét nagyheti rendezvények is. A pápai állam azt is közölte, hogy Ferenc pápa élő közvetítéseket fog tartani a hívőknek.





